به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به روز همدان اظهار کرد: به مناسبت روز همدان، بازدید از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان همدان در شنبه یکم شهریورماه برای عموم رایگان است.

وی با تبریک این روز به شهروندان و گردشگران افزود: فرصتی فراهم کرده‌ایم تا علاقه‌مندان بتوانند در روز همدان، به صورت رایگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی استان بازدید کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان همچنین با اشاره به تقویم این روزها گفت: روز جمعه ۲۸ صفر، هم‌زمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، تمامی موزه‌ها و اماکن بازدیدی استان به جز غار علیصدر تعطیل خواهند بود.

معصوم‌علیزاده خاطرنشان کرد: در هفته دولت نیز کارکنان دولت و نیروهای مسلح به همراه خانواده درجه‌یک خود می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر، از تمام موزه‌های استان به صورت رایگان بازدید کنند.