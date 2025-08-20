  1. استانها
  2. همدان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

بازدید از موزه‌های همدان اول شهریور ماه رایگان شد

بازدید از موزه‌های همدان اول شهریور ماه رایگان شد

همدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان در آستانه روز همدان از رایگان شدن بازدید از موزه‌ها و اماکن تاریخی در شنبه اول شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به روز همدان اظهار کرد: به مناسبت روز همدان، بازدید از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان همدان در شنبه یکم شهریورماه برای عموم رایگان است.

وی با تبریک این روز به شهروندان و گردشگران افزود: فرصتی فراهم کرده‌ایم تا علاقه‌مندان بتوانند در روز همدان، به صورت رایگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی استان بازدید کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان همچنین با اشاره به تقویم این روزها گفت: روز جمعه ۲۸ صفر، هم‌زمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، تمامی موزه‌ها و اماکن بازدیدی استان به جز غار علیصدر تعطیل خواهند بود.

معصوم‌علیزاده خاطرنشان کرد: در هفته دولت نیز کارکنان دولت و نیروهای مسلح به همراه خانواده درجه‌یک خود می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر، از تمام موزه‌های استان به صورت رایگان بازدید کنند.

کد خبر 6565937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها