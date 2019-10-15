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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۲۲

دقایقی پیش در بزرگراه کردستان

موتورسیکلت سوار جوان بر اثر تصادف جان خود را از دست داد

موتورسیکلت سوار جوان بر اثر تصادف جان خود را از دست داد

دقایقی پیش در بزرگراه کردستان یک موتورسیکلت سوار جوان بر اثر تصادف و نداشتن کلاه ایمنی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مومنی در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۹:۳۰ امروز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه کردستان نرسیده به ورودی بزرگراه شهید حکیم یک دستگاه سواری کیا با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد سنگینی کرد که متاسفانه در اثر شدت ضربه راننده موتورسیکلت فردی ٣٠ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد. 

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب در همین خصوص توصیه کرد: رانندگان موتورسیکلت در هنگام رانندگی حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند، حتی المقدور از تردد در محورهای بزرگراهی خودداری کنند، در هنگام رانندگی کاملاً به جلو توجه داشته باشند و از اقداماتی که باعث حواس پرتی می گردد مانند: استفاده از تلفن همراه و .... خودداری کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراش در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

کد مطلب 4747528

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