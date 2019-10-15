آمادگی میقات‌ الرضا(ع)برای میزبانی از زائران در دهه پایانی صفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود تشکری پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در دفتر ستاد نماز جمعه برگزار شد، با بیان اینکه میقات الرضا(ع) فعالیت خود را از سال ۸۴ آغاز کرده است، اظهار کرد: امروز و در حال حاضر میقات الرضا(ع) ظرفیت و پذیرش دو هزار و ۵۰۰ نفر برای خواب را دارد.

وی با اشاره به اینکه میقات الرضا(ع) امکاناتی همچون آسایشگاه گروهی، حسینیه، سوئیت برای کاروان‌های کوچک و خانواده‌ها، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام، خشکشویی، نانوایی، مراکز درمانی و غرفه‌های فرهنگی دارد، افزود: حدود ۴۰۰ خدمه خواهر و بردار در طول سال در این مجتمع فرهنگی به زائران خدمت رسانی می‌کنند.

تشکری با بیان اینکه این مجتمع در ۲۳ کیلومتری مشهد از سمت جاده قدیم قوچان قرار دارد، تصریح کرد: هرساله در ایام دهه کرامت و دهه آخر صفر، حدود ۱۷۰ هزار نفر برای زیارت از این مسیر عبور می‌کنند و ما پذیرای آنان در میقات هستیم.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و زائرسرای میقات الرضا(ع) ادامه داد: ۲۵ هزار نفر در سال جاری در دهه کرامت از این مسیر عبور کرده و در میقات الرضا(ع) پذیرایی شدند. همچنین از ماه صفر سال گذشته نیز حدود ۲۰۰ کاروان پیاده از شهرهای شیراز، یزد، قم و بیرجند در میقات الرضا(ع) پذیرایی شدند.

وی با تأکید بر اینکه اسکان، پذیرایی، شام، نهار، صبحانه و سایر خدماتی که در این مجتمع به زائران ارائه می‌شود صلواتی است، اظهار کرد: سال گذشته در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۱۲۰ هزار نفر در میقات الرضا(ع) پذیرایی شد.

تشکری با بیان اینکه تا کنون برای ایام دهه پایانی ماه صفر حدود ۲۸ هزار نفر برای پذیرایی و خواب ثبت نام کرده‌اند، گفت: ظرفیت شب خواب، از اول آبان تا رحلت و شهادت پیامبر(ص) و امام مجتبی(ع) تکمیل است.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و زائرسرای میقات الرضا(ع) تصریح کرد: برای تأمین اسکان زائران، از فضای حسینه روستا و امامزاده‌ای که در نزدیکی مجتمع است استفاده خواهد شد، عنوان کرد: اسکان زائران در این مجتمع تا سه شب صلواتی و همه هزینه‌ها توسط خیرین تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر فرمایش رهبری مبنی بر اینکه فعالیت‌های دهه پایانی صفر نباید پیاده روی اربعین را تحت شعاع قرار دهد، ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر کاروان‌ها از شهر اراک عبور می‌کنند قرار شد تا در اراک نیز شعبه‌ای برای پیاده روی اربعین راه اندازی کنیم، لذا زمینی را به وسعت هزار هکتار در ۲۰ کلیومتری جاده قم شهرک صنعتی اراک، همراه با سازه سبک به عنوان شعبه اراک میقات الرضا(ع) راه اندازی کردیم.

تشکری اضافه کرد: از ۱۰ روز قبل فعالیت‌ها در شعبه اراک برای خدمت رسانی به زائران اربعین آغاز شده است. بالغ بر صد کاروان با تعداد متفاوت ثبت نام کردند که بزرگترین آن، کاروان هزار و ۸۰۰ نفری بانوان نیشابوری است.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و زائرسرای میقات الرضا(ع) با بیان اینکه همراه کاروان‌ها روحانیونی برای ارائه خدماتی نظیر پاسخ به سوالات شرعی، حلقه‌های معرفت، نماز جماعت و امورات فرهنگی را برای کاروان دارند، ابراز کرد: حتی پیش بینی حضور روحانی در مرکز درمانی نیز شده است، در مرکز درمانی در بخش خواهران و برادران یک طلبه خانم و آقا حضور دارند و به مسائل شرعی و فقهی زائرانی که جراحتی داشتند یا سوال فقهی در رابطه با بیماریشان داشته باشند، پاسخ می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه فضای مجتمع میقات الرضا ۱۲ هکتار زمین است، افزود: قرار است تا بنای جدیدی برای اسکان هفت هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد شود، ولی در حال حاضر امکان موجود ظرفیت اسکان پنج هزار و۵۰۰ نفر را دارد.

تشکری در پایان تأکید کرد: با توجه به حضور کاروان‌های بسیاری در این مجتمع، مراسماتی با حضور و سخنرانی آیت‌الله احمد علم الهدی و حجت‌الاسلام رئیسی در سال گذشته برگزار کردیم، این مراسم که بزرگترین مراسم زائران پیاده رضوی بود با حضور ۵۰ هزار زائر پیاده برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و زائرسرای میقات الرضا(ع) افزود: ما برای تکمیل این مجتمع نیاز به مصالح ساختمانی داریم و خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۳۵۷۳۹۰۱۱۶۹۱۹_۶۰۳۷ به نام میقات الرضا(ع) بانک صادرات واریز کنند.