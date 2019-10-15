افزایش تعداد مواکب ایرانی به ۲۵۰۰ عدد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پلارک با اعلام مطلب فوق اظهار داشت ما به جهت ارائه خدمات شایسته به خیل بیشمار زائرین اربعین سه مأموریت اصلی را بر عهده داریم اولین مأموریت ما ثبت و سازماندهی مواکب و صدور پروانه موکبداری برای افتتاح حساب و جمع آوری نذورات مردمی و تهیه اقلام مورد نیاز مواکب است که بر روند اجرایی آن نظارت کامل داریم.

وی ادامه داد: دومین فعالیت ما انتقال این مواکب به محل‌های تعیین شده که امسال ۱۵۰۰ موکب در شهرهای میهن اسلامی به ویژه در شهرهای مرزی که در مسیر زائرین قرار دارد راه اندازی شد و ۱۰۰۰ موکب هم درشهرهای نجف کربلا کاظمین و سامراء و امام زاده سید محمد ودر مسیر خسروی تا بغداد مستقر شده است که انتقال این مواکب به عراق که به وسیله ۴۰۰۰ کامیون بارگیری و منتقل شده که این مورد نیز کاملا تحت نظارت است تا موارد حقوقی بین ایران و عراق هم دقیقا به اجرا درآید.

پلارک در ادامه با توجه به افزایش تعداد زائرین در سال جاری که برداشتن ویزا یکی از دلایل آن است عنوان کرد: یکی از مهمترین کارهایی که این کمیته در دستور کار داشته است که هنوز هم ادامه دارد هماهنگ کردن دستگاه‌های دولتی و نهادهای نیمه دولتی در این مسیر است دستگاه هایی که می‌بایست در راه اندازی مواکب مساعدت کرده و یا خود موکب داشته‌اند مثل سپاه پاسداران که مواکب خود را امسال با ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت بر پاکرده‌اند و نهادهای دیگری هم مثل آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، کمیته امداد، هلال احمر، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد و نظایر آنها یک هماهنگی دقیقی را می‌طلبید که به فضل الهی تاکنون به خوبی انجام پذیرفته است.

پلارک سپس به پویش جهانی سهم من از اربعین اشاره کرد و گفت: با توجه به این که این حرکت عظیم حرکتی مردمی است برپایی و میسر شدن ارائه خدمات در مواکب نظیر پذیرایی، طبخ غذا و اموری که نیاز به کمک‌های مردمی دارد و از آنجایی که خیلی‌ها مشتاق هستند که سهمی در این رخداد عظیم که شادی دل ولی‌الله اعظم(ع) و عرض ارادت به جد غریبش حسین(ع) را به دنبال دارد داشته باشند همکاران با پویشی تحت عنوان سهم من از اربعین را راه اندازی کردند که محبین اهل بیت و کسانی که به هر دلیل امکان شرکت در راهپیمایی را نداشته‌اند بتوانند با کمک خود در پذیرایی زائرین هم وطن که تعدادشان از مرز سه میلیون نفر گذشته مشارکت کنند ذکر که این عزیزان می‌توانند در سامانه سهم من در اربعین با شماره گیری #۱۰۴۰*۷۸۰* و واریز کمک‌های خود ما را در انجام وظیفه‌ای که بر عهده داریم یاری رسانند پلارک در نهایت با اعلام آمادگی ارائه سه میلیون وعده غذایی به زائرین از صدا و سیما و رسانه‌های خبری که با اطلاع‌رسانی خوب و گسترده خود رسالت خطیری که بر عهده دارند عمل می‌کنید تشکر کرد.