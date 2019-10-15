مقاومت درس بزرگ مکتب سیدالشهدا(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، حجت‌السلام محمد احمد زاده، در موکب امام رضا (ع) اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در کربلای معلی در جمع عزاداران اربعین حسینی با اشاره به آیه «یا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُم» اظهار کرد: ما باید نعمت های خدا را یاد کنیم، همین نعمت مقاومت و نعمت عزت و سربلندی که به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه ولی فقیه حاصل شده است.

وی افزود: همه ما این سربلندی و عزت را مدیون خون شهدا هستیم و این عزت به برکت راه ابا عبدالله الحسین(ع) است که باید یاد کنیم و گفته شود.

حجت‌الاسلام احمدزاده با بیان اینکه مقاومت درس مکتب اهل بیت(ع) است تصریح کرد: وقتی که ایران نفتکش انگلیسی با آن همه اقتدار در طول تاریخ را توقیف کرد به ذلت افتاد و در مقابل مکتب اباعبدالله(ع) ذلیل شد.

وی در ادامه گفت: پادشاه سعودی گفته بود که جنگ را به داخل ایران می کشیم اما اسوه‌های مقاومت و ایستادگی یمن با دست خالی همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس در مقابل پیشرفته‌ترین موشک‌های امریکایی‌ها ایستادگی کردند و دشمن را به زانو دراوردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه ایران کشور مقاومت و ایستادگی به جهان معرفی شده و این از افتخارات همه ما است که ایرانی هستیم، اظهار کرد: آیت الله العظمی سیستانی علیه جهاد با داعش به تبعیت از مقام معظم رهبری فتوا دادند و ثمره این جهاد این است که اکنون خون شهدای ایرانی، عراقی، افغانستانی و پاکستانی به هم آمیخته شده و این کشور نجات پیدا کرد و ما باید این نعمت را قدر بهدانیم.

وی با بیان اینکه اتحاد جمعیت اسلام در کشور ما از نعمت های خداوند است گفت: لَئِن شَکَـرتُم لَاَزیدَنَّکُم ما باید شکر کنیم تا نعمت زیاد شود و روز به روز به عزت مکتب سید الشهدا(ع) افزوده می شود.

حجت‌الاسلام احمدزاده با بیان اینکه ما لحظه لحظه مدیون شهدا هستیم که جان خود را تقدیم کردند گفت: شهدا با نثار جان خود در راه ابا عبدالله گام نهادند و ما باید در مقابل خانواده این شهدا تمام قامت بایستیم .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه وقتی امام زمان(عج) تشریف بیاورند، ما چه قدر خودمان را آماده کرده ایم که در رکاب ایشان باشیم گفت: کسی که در اعتقادات به ولی فقیه و نایب امام عصر شک داشته باشد به وقتش نمی تواند یاری کند.

وی بیان کرد: در این ایام کاروان حضرت زینب(س) در مسیر هستند که به سمت ابا عبدالله بیایند و در این کاروان غایبی هست و حضرت زینب(س) با یک شرمساری به خدمت امام حسین(ع) می رسند، گفت: این غایب کربلا حضرت رقیه(س) سه ساله هستند که با دستهای خود گره های بزرگی را باز می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه عبارت! یا أبَتاهُ، مَنْ ذَا الَّذی قَطع وَ رِیدَیْکَ! یا أبتاهُ مَنْ ذَا الَّذی أَیتمنی علی صِغَر سِنّی! سوال حضرت رقیه از تاریخ هست گفت: عده ای مستقیم و عده ای به خاطر سکوت، یاری نکردن و سیاه لشکر شدن خود در این واقعه و یتیم شدن طفل سه ساله سید الشهدا(ع) نقش داشتند.