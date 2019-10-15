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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۵۹

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

۱٢۰ هزار زائر مشمول راهی عتبات عالیات شدند

۱٢۰ هزار زائر مشمول راهی عتبات عالیات شدند

چذابه- رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: از ابتدای راهپیمایی اربعین حسینی ۱۲۰هزار زائر مشمول خدمت سربازی از مرزهای چهارگانه به عتبات عالیات عازم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار کرد: ۱۲۰ هزار زائر مشمول خدمت سربازی که عازم عتبات عالیات شدند، شامل طلاب، دانشجویان و دانش آموزان هستند که پس از انجام تشریفات قانونی به همایش عظیم اربعین حسینی پیوستند.

وی افزود: سازمان وظیفه عمومی ناجا در اربعین امسال تسهیلات خوبی را برای مشمولان خدمت سربازی به شرط داشتن گذرنامه و نداشتن منع قانونی خروج از کشور درنظر گرفت و با هماهنگی پلیس گذرنامه، شرایط برای خروج زائران مشمول که از جوانان مشتاق زیارت حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) بودند، فراهم شد.

سردار مهری با بیان اینکه نیروی انتظامی با همه توان برای تسهیل عزیمت زائران اربعین حسینی بسیج شده است، بیان داشت: این تسهیلات سبب شده زائران اربعین حسینی در فضایی آرام و بدون دغدغه به کربلای معلی و نجف اشرف مشرف شوند.

کد مطلب 4747943

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