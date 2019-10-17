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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۸:۰۱

تصویب «بیانیه تهران» در اجلاس ۶۶ وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی

تصویب «بیانیه تهران» در اجلاس ۶۶ وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی

رئیس کمیته فنی شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی گفت: دو ماه قبل بیانیه شیوه زندگی سالم توسط ایران پیشنهاد شده بود که در اجلاس تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آسایی، افزود: بیانیه تهران جزو اسناد سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی است و کشورها را ملزم می‌کند تا مفاد این بیانیه را رعایت کنند. همچنین، سال آینده که اجلاس وزرای بهداشت در مصر برگزار می‌شود، دولت‌ها باید عملکرد خود را به سایر کشورهای عضو مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت گزارش دهند.

وی ادامه داد: بر اساس بیانیه تهران، تمام کشورهای منطقه مدیترانه شرقی باید تلاش خود را برای فراهم کردن امکانات لازم جهت انجام فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی که بر سلامت انسان موثر است، انجام دهند. براساس این بیانیه، باید همکاری‌های بین بخشی و مشارکت‌های مردمی و اقداماتی مانند تشویق مردم جهت انجام حداقل نیم ساعت پیاده روی در روز و رعایت مسائل موثر بر تغذیه مثل مصرف شکر و نمک کمتر نیز انجام شود.

مشاور وزیر در امور بهداشتی همچنین افزود: عدم رعایت این موارد بر ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت موثر است و با انجام مداخلات ارزان و پرثمر می‌توانیم از بروز بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4749178
حبیب احسنی پور

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