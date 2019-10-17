تجلیل سازمان اوقاف و امور خیریه از راهپیمایی عظیم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور اطلاعیه ای با تجلیل و تمجید از حضور زائران و عاشقان سیدالشهدا در راهپیمایی عظیم اربعین، خلق این حماسه الهی و استقبال مسلمین جهان برای پیوستن به این کنگره میلیونی را ستوده و فرا رسیدن اربعین حسینی را به محضر امام زمان(عج) و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای تسلیت گفت.

در این اطلاعیه آمده: این سازمان در طول مدت برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین در ۱۰ محور ۱۰۷ موکب خود را در مسیر عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) ساماندهی و برپا کرد که بخشی از آنها در خاک پاک ایران و تعدادی نیز در شهرهای مقدس عراق بود.

بر همین اساس و طبق هماهنگی هایی که با امنای موکب ها، مساجد، بقاع متبرکه، امامزادگان واجب التعظیم در کربلا، نجف اشرف، سامرا، طریق الحسین(ع)، کاظمین و در محورهای مرزی ایران اسلامی صورت گرفت، تمام تدابیر و ظرفیت ها برای خدمت رسانی به زائران به خصوص برای بازگشت آنان تا یک هفته بعد از اربعین اندیشیده شد.

لازم به ذکر است راه اندازی ستاد خبری اربعین پرس در جهت پوشش اخبار راهپیمایی و کنگره عظیم اربعین از دیگر اقدامات سازمان به شمار می آید که با تشکیل تیمی مجرب از خبرنگاران و گزارشگران، در حال انعکاس اخبار این حماسه بزرگ به کل دنیاست.

سازمان اوقاف و امور خیریه امیدوار است به عنوان قطره ای از این دریا توانسته باشد به گوشه ای از نیازهای زائران اربعین پاسخ گفته باشد و خاک پای عشاق سیدالشهدا را توتیای چشم خود کند.

نورالله الذی لم یطفا ولایطفا ابدا

حسین (ع) نوریست که خاموش نشده و نخواهد شد.

ای زائران اربعین سیداشهدا، خوشا به حال و روزتان که خوب توشه ای برای دنیا و آخرتتان اندوختید...

التماس دعا.