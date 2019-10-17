استقرار ۷ موکب ناجا در مرزهای چهارگانه کشور و کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا ادیانی، افزود: همدلی و همگامی مسئولان با مردم شوری در شأن امام حسین (ع) در مرز مهران برپا کرده، برهمین اساس باید برای جهانی تر کردن اربعین تلاش کنیم.

وی ادامه داد: پلیس از ابتدای ماه صفر با تمام توان و استفاده حداکثری از تجهیزات و نیرو در مرزهای چهارگانه ، خصوصاً مرز مهران برای خدمت شبانه روزی به زائران حضوری پر رنگ داشته است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه پلیس تا ورود آخرین زائر در صحنه خواهد ماند، افزود: آنچه که در مرز مهران مشاهده می شود سهولت در تردد زائران، مدیریت سفر اربعین توسط مردم و مسئولان و نیز تلاش پلیس برای سفر بی دغدغه عاشقان حسینی است.

ادیانی گفت: نیروی انتظامی با همت کارکنان جهادگر خود توانست در ایام اربعین امسال با برپا کردن موکب و استراحتگاه در مرز مهران و سایر پایانه های مرزی برای پذیرایی و اسکان زائران اقدام کند.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم در مراسماتی چون اربعین، اقتدار را با رأفت اسلامی عینیت بخشیده تا نیت ها و انگیزه ها، خالصانه و الهی شود. به پیشنهاد سازمان عقیدتی سیاسی ناجا و تصویب فرمانده نیروی انتظامی ۶ موکب در مرزهای چهارگانه کشور و نیز یک موکب در کربلا دائر شد که روزانه بالغ بر ۳ تا ۴ هزار نفر را اسکان می‌دهد و پذیرایی می‌کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطرنشان کرد: بنا به اذعان مسئول ستاد عتبات عالیات، بهترین موکب متعلق به نیروی انتظامی با عنوان خادم الحسین است، این اقدام برگرفته از تلاش های مجاهدانه مجموعه نیروی انتظامی اعم از پلیس های تخصصی، رده های مختلف ناجا، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، و... در خدمت رسانی به زائران اربعین بوده که نشان دهنده توانایی ناجا به عنوان یک نیروی مسلح اجتماعی است.