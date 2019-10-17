به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه امروز پنجشنبه با «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، «بشار اسد» در جریان این دیدار به حمله ترکیه به شمال و شمال شرق این کشور واکنش نشان داد.

وی حمله ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه را به شدت محکوم کرد.

اسد در این خصوص گفت: با تمامی ابزارهای مشروع به تجاوز ترکیه پاسخ می‌دهیم.وی در این دیدار تأکید کرد: از تمامی ابزارهای مشروع برای مقابله با متجاوزان ترکیه استفاده خواهیم کرد.

رئیس جمهور سوریه همچنین تأکید کرد: تجاوز جنایتکارانه ترکیه به شمال سوریه هرچند که با شعارهای دروغین انجام شده است اما هدف آن تحقق اطماع اردوغان است.

اسد همچنین ادامه داد: این جنگ و تجاوز آشکار علیه حاکمیت ملی سوریه را دمشق پیشتر بارها و در مناطق مختلف به تروریست هایِ مزدور وابسته به ترکیه پاسخ داده است و اکنون نیز با بهره برداری از تمامی ابزارهای مشروع، این تجاوز را به آنکارا پاسخ می دهد.

در جریان این دیدار فالح الفیاض پیامی را از سوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق تسلیم رئیس جمهور سوریه کرد.

طبق اعلام رسانه های عرب زبان، پیام «عادی عبدالمهدی» درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه و ارتقای هماهنگی موجود بین دو کشور به بالاترین سطح ممکن و زمینه‌هایی است که مسائل مبارزه با تروریسم و امنیت مرزها را شامل می‌شود.

نخست‌وزیر عراق در این پیام همچنین خواستار همکاری اقتصادی و گشایش گذرگاه‌های مرزی بین سوریه و عراق شده است.