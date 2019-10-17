۳.۲ میلیون تردد در مرز مهران ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، قاسم سلیمانی دشتکی درباره آخرین وضعیت مهران در شامگاه پنج شنبه، ابراز کرد: از بامداد پنج شنبه تا ساعت ۲۰ تنها ۲۰ هزار نفر از مرز مهران وارد خاک عراق شدند که این نشان می دهد ورودی های ما به کشور عراق در حال کاهش یافتن است.

وی افزود: از سوی دیگر ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار نفر در همین بازه زمانی به ایران اسلامی بازگشتند که پیش بینی می شود این میزان تا ساعت ۲۴ پنج شنبه به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر برسد.

استاندار ایلام گفت: جمع ورودی و خروجی زائران از مرز مهران آن هم از بازه زمانی ابتدای محرم تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تردد از این بین تنها به ماه صفر اختصاص دارد.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه خوشبختانه تردد زائران در مرز مهران به خوبی صورت می گیرد، ابراز کرد: تراکم بازگشت همزمان با شامگاه پنج شنبه تقریباً روان محسوب می شود اما کم کم مرز مهران در حال ورود به پیک تردد است چرا که جمعیت در روزهای مختلف و نسبتاً طولانی نسبت به سنوات قبل سرشکن شد و ما شاهد ازدحام سخت جمعیتی نخواهیم بود.

وی افزود: پیک تردد اربعین سال گذشته از هفدهم ماه صفر آغاز شده بود این در حالی است که ما در اربعین ۹۸ از روز چهارم صفر شاهد ازدحام در مرزهای غربی کشور به خصوص مهران بودیم یعنی عملاً اربعین امسال ۱۳ روز زودتر آغاز شد و طبیعتًا به همین منوال، زودتر از سال های قبل هم بازگشتند.

استاندار ایلام با بیان اینکه همه خادمان آماده خدمت رسانی به زائران اربعین در مرز مهران در زمینه های مختلفی چون حمل و نقل، استراحت، اسکان، تعذیه و ... هستند، گفت: به هر روی ازدحام جمعیت طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت و ممکن است به همین دلیل برخی مشکلات نیز بروز کند که البته در نهایت باید مشکلی برای تردد و بازگشت زائران وجود ندارد.

سلیمانی دشتکی تاکید داشت: وزیر کشور و راه و شهرسازی از نزدیک شرایط بازگشت زائران اربعین حسینی را نظارت و رصد کرده اند و تمام تمهیدات برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران اندیشیده شده است.