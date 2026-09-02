تکذیب برخی ادعاها درباره توسعه روابط با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین در پی انتشار برخی اظهارات و مطالب رسانهای مبنی بر اینکه جمهوری خلق چین، سفر نماینده ویژه کشورمان در امور چین و گسترش روابط تهران و پکن را مشروط به تحقق مجموعهای از شروط از سوی جمهوری اسلامی کرده است، اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
انتساب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرحشده، فاقد صحت است. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا نشاندهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و مشارکت جامع راهبردی دو کشور استوار بوده و همکاریها و رایزنیهای دو طرف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و سایر زمینههای مورد توافق، بهطور مستمر در حال پیگیری و توسعه است.
از رسانهها، فعالان سیاسی و صاحبنظران انتظار میرود در انتشار مطالب مرتبط با روابط خارجی کشور، بهویژه مناسبات با شرکای مهم بینالمللی، دقت لازم را به عمل آورده و از انتشار اخبار، برداشتها و گمانهزنیهای تأییدنشده که میتواند بر منافع ملی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد، خودداری کنند.
روابط خارجی کشور و منافع ملی، عرصه رقابتها و منازعات جناحی و رسانهای نیست و صیانت از آن، مسئولیتی مشترک است.
به گزارش مهر، احیرا حسین مرعشی دربیرکل حزب کارگزاران ادعا کرده بود چین برای سفر قالیباف به پکن چند شرط پیشنهاد کرده است.
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