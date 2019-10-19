ایجاد روزانه۵صفحه جعلی بانکی/کاربران کم سواد دیجیتالی در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام نوشت: فیشینگ، سایت ها و صفحه های اینترنتی جعلی هستند که سعی می کنند از طریق فریب کاربران اطلاعات مربوط به نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات کارت بانکی آنها را به دست آورند. از این طریق کاربرانی که دارای سواد دیجیتالی کمتری هستند و یا از ابزارهای به روز نشده استفاده می کنند، بیشتر در معرض خطر هستند و اطلاعات آنها مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.

وی گفت: برای مقابله با فیشینگ راه های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می توان به افزایش دانش کاربران، پایش مداوم بانک ها برای شناسایی صفحات جعلی و راه حل های فنی مانند نصب فایروال ها اشاره کرد.

وی گفت: فیشینگ یک چالش جهانی است به همین دلیل نیز ابزارهای جهانی در این خصوص طراحی شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگر چه مأموریت سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستقیم شناسایی و مسدودسازی این صفحات نیست و این امر در حیطه وظایف پلیس فتا و بانک ها است اما بیشترین شناسایی و مسدودسازی صفحات جعلی درگاه های بانکی را ما در مرکز ماهر انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال ۸۵۷ سایت فیشینگ شناسایی و مسدودسازی شده اند، ادامه داد: این به معنی آن است که روزانه بیش از ۵ صفحه جعلی بانکی توسط کلاهبرداران ایجاد می شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در مجموع کمتر از ۱۰ مورد (حدود یک درصد) از این موارد در شبکه های اجتماعی توسط کاربران هشدار داده می شود و با ۹۹ درصد دیگر به صورت فنی مقابله صورت می گیرد.

وی گفت: ۹۵ درصد از این موارد را از طریق همکاری بین المللی با مراکز ( CERT) دنیا انجام می دهیم. به صورت متقابل هم مراکز مشابه مرکز ماهر در کشورهای دیگر پس از شناسایی این درگاه های جعلی آن را به ما اطلاع می دهند. در حقیقت صیانت از حقوق کاربران بر پایه قواعد جهانی است و از مبداء مسدود می شود.

ناظمی ادامه داد: اگر چه شاید بسیاری ترجیح می دهند تا روز به روز بر کنترل بیشتر اینترنت مردم بیفزایند و این امر را به بهانه محافظت از مردم و صیانت از اطلاعات آنها انجام می دهند اما واقعیت آن است که اصلی ترین راه مقابله با چالش های جهانی، استفاده از قواعد جهانی است. بر این اساس همکاری بین المللی نه تنها پایدارتر است، بلکه ریسک تعرض به حقوق مردم را کاهش می دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در عصر فناوری به همان دلیلی که فناوری جهانی است، اتکا به شیوه ها و قواعد جهانی نیز یک راه حل است. شاید گاهی باید این نگاه منفی به همکاری بین المللی را کنار بگذاریم تا بتوانیم منافع همکاری جهانی را ببینیم. در مورد چالش های جهانی، راه حل های جهانی کارآمدتر از کنترل شدید در کاربری مردم است که گاهی پشت سر واژه های درستی مانند شبکه ملی اطلاعات پنهان می شود.

وی گفت: شبکه ملی اطلاعات ضروری و مهم است اما حداقل این را خوب می دانیم که کاربردش مقابله با فیشینگ نیست.