محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش بارشهای پاییزی طی سه روز آینده در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی از امروز عصر شاهد افزایش ابر، بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق خواهیم بود.
وی با اشاره به تداوم بارشها تا اوایل هفته آینده و پیش بینی بارش ها به صورت مقطعی و رگبار، افزود: در حال حاضر آسمان استان نیمهابری و ابری است و عصر امروز با احتمال افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.
باقریشکیب تصریح کرد: با توجه به افزایش ابر و بارش باران دما ۲ تا ۴ درجه کاهش مییابد.
وی اضافه کرد: طی سه روز آینده افزایش بارش پراکنده در نیمه شمالی استان همدان پیشبینی میشود.
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