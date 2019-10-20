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۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۱

کارشناس هواشناسی استان همدان:

آغاز بارش‌های پاییزی در استان همدان/دما کاهش می یابد

آغاز بارش‌های پاییزی در استان همدان/دما کاهش می یابد

همدان - کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان از آغاز بارش های پاییزی در استان همدان خبر داد و گفت: دمای هوا در همدان کاهش می یابد.

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محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش بارش‌های پاییزی طی سه روز آینده در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی از امروز عصر شاهد افزایش ابر، بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق خواهیم بود.

وی با اشاره به تداوم بارش‌ها تا اوایل هفته آینده و پیش بینی بارش ها به صورت مقطعی و رگبار، افزود: در حال حاضر آسمان استان نیمه‌ابری و ابری است و عصر امروز با احتمال افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.

باقری‌شکیب تصریح کرد: با توجه به افزایش ابر و بارش باران دما ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: طی سه روز آینده افزایش بارش پراکنده در نیمه شمالی استان همدان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4751134

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