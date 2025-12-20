سرمای نسبی هوا در همدان؛ گل تپه همچنان سردترین نقطه است

روح الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای آسمان استان را طی امروز و فردا صاف و آفتابی همراه با برودت نسبی هوا اعلام کرد و افزود: صبح امروز دمای هوای همدان به منفی ۸ و درجه و شهر گل تپه به منفی ۹ درجه رسید.
وی اظهار کرد: طی روزهای گذشته در بخشهایی از مناطق جنوب شرق و مرکزی بارشهایی رخ داد که بیشترین بارشها را در خردمند و دشت آباد ملایر به میزان ۴ میلیمتر در بخشهایی از همدان، تویسرکان و ملایر بارشهایی با مقادیر کمتر از یک میلیمتر را شاهد بودیم.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: در روز یکشنبه با کاهش دما را مواجه ایم ولی از بعد از ظهر از برودت هوا کاسته میشود.
وی گفت: از دوشنبه تا چهارشنبه هوا ابری میشود و افزایش ابرها ممکن است بارشهای پراکندهای را در برخی از نقاط استان شاهد باشیم ولی از برودت و سرمای هوا اندکی کاسته میشود که این شرایط تا چهارشنبه کماکان ادامه دارد.
زاهدی خاطر نشان کرد: از چهارشنبهها جاری به بعد هوای صاف و آفتابی را تا پایان هفته خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: کمینه و پیشینه ایستگاه فرودگاه همدان بین منفی ۸ و ۲ را نشان میدهد که شهرگل تپه با منفی ۹ درجه سردترین و کبودرآهنگ با مثبت ۵ درجه بیشترین دمای ثبت شده در سطح استان میباشد.
