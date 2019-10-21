به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت ایام اربعین و رحلت پیامبر اکرم(ره)، امام حسن مجتبی و امام رضا به تمام مسلمانان جهان گفت: شاهد برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین در عراق بودیم، راهپیمایی که نشانه عظمت اسلام و برادری دو ملت ایران و عراق بود. همینجا جا دارد از مهمان نوازی کریمانه برادران عراقی تشکر و قدردانی کنم.

موسوی ادامه داد: ما پویش صلح امید را به سران کشورهای ذیربط ارسال کردیم و امیدواریم با پیوستن آنها به این ابتکار شاهد منطقه ای امن باشیم.

وی تصریح کرد: تحقیقات درباره اقدام خصمانه در حمله به نفتکش ایرانی ادامه دارد و گزارش آن به زودی به مردم ارائه می شود. همچنین گزارشی به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی در مورد حمله ترکیه به شرق و شمال شرق سوریه بارها به آنکارا اعلام کرده است که ضمن درک دغدغه های این کشور خواستار احترام به تمامیت ارضی سوریه و توسل به ابتکارات برای حل بحران سوریه و حل مناقشه این کشور هستیم.

موسوی بیان کرد: ۱۰ مورد طی این مدت هیئت سیاسی به کشور آمده و این هفته رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس عدم تعهد به باکو سفر می کند و فرستاده دولت چین هم احتمالا فردا به تهران سفر کرده و درباره مسائل منطقه با مقامات کشور گفتگو خواهد کرد.



وی درباره گام چهارم ایران برای کاهش تعهدات برجامی اضافه کرد: گام چهارم طراحی شده و برخی مواردی که سازمان انرژی اتمی اعلام کرده شامل این موارد می شود و مواردی نیز در حال جمع بندی است. ما امیدواریم به گام چهارم نرسیم و اروپاییان به تعهدات خود عمل کنند ولی اگر چنین نشود، گام چهارم برداشته خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه باید توسط همه کشورهای منطقه محترم شمرده شود و دغدغه‌ های امنیتی باید بر اساس مکانیسم های موجود مشکلات حل شود.

او با بیان اینکه مواضع ما در موضوع سوریه مشخص است و بارها گفته ایم راه حل مشکلات را در لشکر کشی نمی دانیم، تاکید کرد: هرگونه نگرانی باید از طریق گفتگو و راه حل مسالمت آمیز به نتیجه برسد. ما دمشق و آنکارا را تشویق به گفتگو کرده ایم. ما اقدامات عملی برای نزدیک کردن دیدگاه ها و جلوگیری از خشونت انجام داده ایم؛ خویشتن داری لازمه حل مشکلات است.

موسوی با بیان اینکه توافق «آدنا» یکی از همین موارد است، افزود: ایران نیز اعلام کرده است که حاضر هستیم به دو طرف برای حل دغدغه‌هاکمک کند. در همین راستا تماس های تلفنی را شاهد بودیم که ظریف با وزرای خارجه چند کشور صحبت کرد و به این رایزنی ها هم ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی از ابتدای بحران سوریه نشان داد که خواستار گفتگو میان همه طرف ها و کاهش تنش است، اظهار داشت: بعد از تهاجم ترکیه به شمال سوریه نیز تمام تلاش خود را کرده است و ضمن مخالفت با این اقدام و تاکید بر این موضوع که تهاجم نظامی راه حل مشکلات در منطقه نیست. رفت و آمدها، تماس ها و دیدارها میان ما و دیگر کشورهای منطقه ادامه خواهد یافت تا اقدامات نظامی متوقف شده و همه را به دیپلماسی و گفتگو دعوت می‌کند.

موسوی اظهار داشت: در عالم دیپلماتیک نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات یک شبه حل شود. مقام های امنیتی، دیپلمات ها و پارلمانی گفتگوهای متعددی را اتخاذ می کنند ولی ما روند گفتگوهای خود را بر اساس جلسه های دوجانبه قرار می‌دهیم.

وی اظهار داشت: طرح جدید فرانسه و ژاپن در بحث اعطای خط اعتباری، ادامه طرح فرانسوی ها است که با مخالفت آمریکا به نتیجه نرسیده بود. البته ژاپنی ها هم طرحی داشته اند که به حل مناقشات کمک کنند. درباره طرح جدید چیز جدیدی هنوز در جزییات منتشر نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تُرک ها می توانند در سرزمین خود پایگاه داشته باشند ولی بحث ایجاد پایگاه در خاک سوریه غیر قابل قبول بوده و تعرض به تمامیت ارضی آن خواهد بود و با مخالفت ایران مواجه می‌شود.

موسوی همچنین با اشاره به کنفرانس چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و انگلیس، افزود: جمهوری اسلامی، روابط خوبی با اتحادیه اروپا و اعضای اروپایی برجام را خواستار بوده و به‌دنبال این است که آنها به تعهدات خود عمل کنند.

وی اظهار داشت: عادی سازی روابط اقتصادی با ایران طبق قطع نامه ۲۲۳۱ تضمین شده و اقداماتی اینچنین در قالب برجام است. ایران از این نوع اقدامات استقبال می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران با اروپا یا بدون اروپا به کار اقتصادی خود ادامه می دهد، گفت: امیدواریم اروپایی ها به راه درست برگشته وبه تعهدات خود پایبند باشند.

موسوی بیان کرد: اجلاس «منامه» جای تأسف دارد چون کشوری که داعیه داری اسلام را می کند بعد از مشاهده ۷۰ سال جنایت اسرائیل علیه ملت عربی از این رژیم دعوت کرده و به دنبال عادی سازی رابطه هستند؛ نفوذ ایران در منطقه قدیمی و تاریخی است و آنها نخواهند توانست با همکاری‌رژیم غاصب به هدف خود برسند.

وی با بیان اینکه تحرکات جدید در مناسبات میان تهران- ابوظبی را تایید می کنم، افزود:اما درباره مبالغی که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده اطلاعی ندارم. امیدواریم که اقداماتی که در حال انجام هستیم به رفع سو تفاهمات بیانجامد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:سفر مشاور امنیت ملی امارات به ایران را تکذیب می کنم اما در ماه های اخیر سفرهایی از مقامات اماراتی به ایران داشته که امیدواریم به رفع اختلافات بیانجامد.

موسوی با بیان اینکه آنچه در مسئله «برجام» شاهدیم گره زدن تصمیمات اروپایی ها به اجازه برادر بزرگتر آنها است، تصریح کرد: ما در یک سال و نیم، مذاکرات و گفتگوهایی داشتیم و تعهدات خود و آنها را یادآوری کردیم. ما اعلام کردیم بین حقوق و تکالیف ایران باید توازنی باشد که این توازن هم بعد از خروج آمریکا از توافق به هم خورده است.

وی با اشاره به اینکه اروپایی ها تعهدات ۱۱ گانه ای برای جبران خروج آمریکا داده اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است، افزود: ما فکر می کردیم آنها اراده ندارند، ولی حالا شاهدیم که توان آن را ندارند و این خوب نیست که اروپایی ها که داعیه دار هستند از اجرای تعهدات خود بازماند. ما تا اجرای تعهدات آنها به انجام گام های کاهشی در برجام ادامه می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره امضای اوباما ذیل برجام نیز گفت: آنچه ظریف در مورد تعهد اوباما برای برداشتن تحریم ها در قالب نامه‌ای گفته اتفاق افتاده است. در مورد صحبت «امضای کری سند است» نیز از سوی وزیر خارجه گفته نشده است. آنچه ظریف در مورد خارج نشدن آمریکا از برجام گفت، نشانه احترام به حقوق بین الملل بود و خود را متعهد به تعهدات می دانیم.

موسوی با بیان اینکه این موضوع که طرف مقابل به رغم اجرای تعهدات از سوی ما زیر توافق می زندو به ما مربوط نیست، افزود: بحث اقدامات ما اعتماد به طرف مقابل نبوده و بحث کاری ما حقوقی بوده است.

وی درباره لبنان و اعتراضات در این کشور افزود: ما بنا داریم که در مسایل داخلی کشورها دخالت نکنیم. ملت لبنان ملتی بالغ است و آنها به دنبال حقوقی هستند و با شناختی که از دولت لبنان داریم آنها از این حوادث عبور خواهند کرد و به حرف مردم توجه می کنند. ما مخالف دخالت خارجی ها در امور کشورها هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در خصوص بازداشت روح الله زم، تصریح کرد: در روزهای آینده ابعاد این موضوع مشخص می‌شود. بازداشت این عنصر خرابکار کار خوبی بوده و او به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی خارجی اعتراف کرده است.

موسوی اضافه کرد: او یک عنصر خرابکار و ضد امنیت ملی بوده که از اقدامات وی می توان به تهییج مردم در آشوب ۹۶ اشاره کرد؛ فرانسوی ها هم موضع اولیه گرفته اند ولی باید فرصت داد تا نیروهای اطلاعاتی زوایای این موضوع را مشخص کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ گزارشی از مرگ ایرانیان در آشوب های عراق ندیده ام، افزود: متاسفانه ۱۰۴ نفر در طول اربعین جان خود را از دست داده اند ولی ربطی به موضوع ناآرامی های عراق ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص تلاش ها برای آزادی ایرانیان در خارج از کشور، گفت: این تلاش ها در حال انجام است اطلاعاتی نمی‌دهیم. بازداشت های آمریکا محکوم است چرا که یک نوعی گروگان گیری بوده و هیچ مبنای حقوقی ندارد.

موسوی با تاکید براینکه ما آزادی بی قید و شرط آنها را خواستاریم و تلاش حقوقی در این زمینه می کنیم، افزود: برخی اوقات آنها خواستار آزادی متهمان امنیتی هستند که این موضوع در روال حقوقی خود است ولی مورد قبول ما نیست که آزادی شهروندان بی گناه ایرانی در قبال جاسوسان زندانی قرار گیرد و آنها مطالبه آزادی داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه ترکیه به کنوانسیون های آب های فراسرزمین نپیوسته و کار با ترکیه در موضوع پروژه کاپ و سد «ایلسو» کمی سخت شده‌است، اظهار داشت: منطقه ما خشک و کم آب است و این موضوعات مهم است. با ترکیه گفتگوهایی داریم و مضرات آن را گوشزد کرده ایم، امیدواریم این کار در قالب دیپلماسی آب به نتیجه برسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تمدید FATF، گفت: موضوع FATF به رغم روشنگری هایی که وزارت‌خارجه و سایر نهادها انجام داده اند اما هنوز سو تفاهماتی وجود دارد. هرچند ما دیده بان هستیم و متولی، وزارت امور اقتصاد است.

موسوی با بیان اینکه برخی از ناراحتی ها و نگرانی ها حاصل سو برداشت‌ها است، گفت: بانک های ایرانی اکنون به برخی از ملزومات این کنوانسیون عمل کرده است. اگر ما اجرا نکنیم خودمان دست به خودتحریمی زده ایم. مهلتی نیز که در نشست اخیر داده شد مرهون تلاش دوستان ما در دولت و وزارت خارجه بوده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم بدون پیش داوری و در راستای منافع ملی مجمع تشخیص تصمیم بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحریم‌ها توسط آمریکا، تصریح کرد: تحریم های آمریکا بی قاعده و بی اساس و بدون پشتوانه حقوقی و بین المللی است که از روی قلدری بر روی کشور ما و دیگر کشورها اجرا می شود. من متاسف هستم از شرایط جهان کنونی که آمریکا کشورها را به دلیل روابط مشروع اقتصادی با تروریسم اقتصادی هدف قرار می دهد.

موسوی گفت: اقدامات واشنگتن علیه سیاست آزاد اقتصادی بوده و امیدواریم جهانیان متوجه آثار این اقدامات یکجانبه و قلدری بشوند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با زبان های مختلف گفته است که تهدید اروپاییان به خروج از برجام عبث بوده و اقدام ما در کاهش تعهدات ذیل برجام است. ما قبلا مهلت ۱۸ ماهه داده بودیم. اگر آنها نگران هستند به تعهدات خود عمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره پیشنهاد جدید فرانسه، افزود: بحث پیشنهاد جدید فرانسه و ژاپن به هیچ وجه وام نبوده و در قالب خط اعتباری یا پیش خرید نفت انجام خواهد شد که سازوکار مالی آن نیز در ذیل «اینستکس» بود. قبل از فرجام رسیدن این طرح نیز با مخالفت واشنگتن به نتیجه نرسید.

موسوی درباره سالگرد بازداشت سلیمانی محقق ایرانی در آمریکا، تصریح کرد: حدود ۲۰ نفر از اتباع ایران به اتهام واهیِ دور زدن تحریم آمریکا که بارها اعلام کرده ایم غیر قانونی است، در بازداشت بوده و این کار چیزی جز گروگانگیری نیست.

وی گفت: ما پیغام های زیادی به طرف آمریکایی داده ایم که آقای سلیمانی از شرایط خوب درمانی و بهداشتی و انسانی برخوردار نیست و امیدواریم به زودی این مشکلات حل شده و او آزاد شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید براینکه هیچ محکمه ای اقدامات آنان را تایید نمی کند و وزارت خارجه از همان ابتدا با محکوم کردن اقدامات، رایزنی برای آزادی آنها را انجام داده است، اظهار داشت: ما لیستی را برای مبادله و آزادی ارائه کرده و امیدواریم اگر حسن نیتی باشد، آزادی آقای سلیمانی و دیگر عزیزان را شاهد باشیم.

موسوی درباره سخنان وزیر خارجه بحرین در ارسال سلاح از سوی ایران به این کشور، گفت: بحرینی ها اگر اتهام به ایران نزنند، خوابشان نمی برد. آنها دوست دارند با تنه زدن به بزرگان سری توی سرها دربیاورند. این گفتار حاصل توهمات بوده و باید مشکلات داخلی را با مردم حل کرده و به خواست اکثریت احترام بگذارند.

وی تاکید کرد: ما خواستار خیر و صلاح همه کشورهای منطقه و بحرین بوده و همیشه به دنبال حسن همجواری، گفتگو و روابط مسالمت‌آمیز هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اجلاس عدم تعهد و سفر روحانی به باکو، اضافه کرد: هدف این اجلاس شرکت در نشست سران این جنبش است. ایران به عنوان یکی از اعضای فعال این جنبش بوده و خوشحال هستیم که در کشور همسایه آذربایجان این نشست برگزار می شود. مسلما دیدارهای دوجانبه ای با برخی کشورها از جمله آذربایجان انجام خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در برگزاری نشست های امنیتی برای حل بحران سوریه نقش داشته و از بازیگران اثرگذار در این موضوع است، اظهار داشت: ما نشان داده‌ایم که این اقدامات را برای نزدیکی دیدگاه ها انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه ایران از افغانستان یکپارچه و دولت قانونی این کشور حمایت می کند، گفت: ما هیچ موضع یکجانبه و حمایت گرایانه از گروهی نداریم. راه حل نهایی افغانستان همانطور که ایران بارها گفته، گفتگوی همه طرف های افغانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره بیانیه دولت هلند مبنی براینکه قتل دو نفر در این کشور توسط ایران صورت گرفته است، این اتهام برچه اساس مطرح شده است؟، گفت: من بیانیه دولت هلند را هنوز ندیده و منتظر گزارش سفارت کشورمان می‌مانیم. اجمالا باید عرض کنم، دولت هلند بر اساس برخی سوءتفاهمات و توهمات گاهی دست به چنین اقداماتی زده و یا اظهارنظرهای نامربوطی می‌کند و تاکنون نیز هیچ‌گونه سندی در این زمینه ارائه نکرده است.

موسوی اضافه کرد: ما چنین صحبت ها و اقداماتی از سوی هلند را قبول نداشته و آن را محکوم می کنیم.

وی درباره اعزام دو ناو نظامی ژاپن به خلیج فارس نیز اظهار داشت: ما از این موضوع اطلاع داشته و باید بگویم که روابط خوبی میان توکیو و تهران برقرار است. ما با دید مثبتی به این اتفاقات نگاه کرده و از آن استقبال می‌کنیم.