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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۱۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه خبر داد:

اقامه عزای ۲۸ صفر در مساجد کرمانشاه

اقامه عزای ۲۸ صفر در مساجد کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: آیین عزاداری ۲۸ صفر در مساجد استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در مساجد استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: این مراسم در شهر کرمانشاه در محل مسجد جامع و در سایر نقاط استان نیز در حسینیه ها و مساجد برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه زمان برگزاری مراسم عزاداری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در روز یکشنبه ۲۸ صفر را راس ساعت ۱۰ صبح و در محل مسجد جامع کرمانشاه اعلام کرد و گفت: این مراسم به نماز ظهر به امامت آیت الله علما، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ختم خواهد شد.

حجت الاسلام قبادی افزود: مراسم دیگری نیز روز سه شنبه ۳۰ صفر به مناسبت شهادت امام رضا(ع) راس ساعت ۱۰ صبح در محل مسجد جامع کرمانشاه برگزار می شود که این مراسم نیز به نماز ظهر به امامت آیت الله علما ختم می شود.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون ۸۰۰ مسجد فعال در استان کرمانشاه داریم، گفت: مراسم عزاداری روزهای پایانی صفر در ۴۰ درصد از این مساجد برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از اعزام بیش از ۱۰۰ مبلغ نیز به نقاط مختلف استان طی این ایام خبر داد.

کد مطلب 4752198

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