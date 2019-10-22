۷۵۰۰اقلام فرهنگی ویژه اربعین درموکب سنندج در میان زائران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، حجت الاسلام علیرضا کاوه با اشاره به اینکه به مناسبت اربعین ۱۵ موکب در سطح استان کردستان برپا شد، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج در راستای خدمت رسانی و راهنمایی زائران اربعین حسینی اقدام به توزیع هفت هزار و ۵۰۰ نسخه بروشور، کتابچه و پوستر بین زائران کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقلام فرهنگی شامل کتابچه‌های زیارت عاشورا و زیارت امام علی(ع)، نقشه راه مسیر اربعین و راهنمای تصاویر حرم‌ها و اماکن مقدس کربلا بود، افزود: علاوه براین اقلام لوح فشرده نوای سرخ نیز بین زائران توزیع شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج ادامه داد: موکب شهرستان سنندج که نزدیک فرودگاه این شهر برپا شده بود، در طول فعالیت خود پذیرای حضور مسوولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه کردستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری و نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی بود.

حجت الاسلام کاوه یادآور شد: با برپایی موکب شهرستان سنندج روزانه سه روحانی در سه شیفت صبح، عصر و شب به منظور اقامه نماز جماعت و پاسخگویی به سوالات شرعی زائران در موکب حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج ظرفیت و توانایی فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌تری را در سطح شهرستان به مناسبت اربعین دارد، بیان کرد: برای توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اموزشی نیاز به اعتبارات است و در صورت تخصیص اعتبار از سوی مسئولان می‌توان فعالیت‌های بیشتری را انجام داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج فضاسازی و تبلیغات محیطی ویژه اربعین در شهرستان سنندج، تهیه و توزیع جزوات مناسب اربعین حسینی و ارائه خدمات سمعی و بصری به زوار را از جمله اقدامات انجام شده توسط این اداره در سطح شهرستان سنندج دانست.‍