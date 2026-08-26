قدردانی از استانداران بوشهر، هرمزگان و کرمان در جشنواره شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۵) در سالن سران تهران، از استانداران بوشهر، هرمزگان و کرمان قدردانی و به آنها لوح «دستگاه برگزیده» بخش «یاور فتح» جشنواره اهدا شد.

در لوح اهدایی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به ارسلان زارع استاندار بوشهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و محمدعلی طالبی استاندار کرمان آمده است: پیشرفت روز افزون ایران اسلامی، بی تردید مرهون عزم راسخ فداکاری و عملکرد ارزشمند خدمتگزاران صدیق، متعهد و کاردانی است که با ایثار و تعهدی مثال زدنی در مسیر خدمت به مردم شریف میهن و تحقق مأموریت‌های محوله از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و برگ زرین دیگری را بر کارنامه پر افتخار این نظام مقدس رقم زده اند.