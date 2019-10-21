مدیریت سالم در واحدهای تولیدی به رونق تولید می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در جریان سفر یک روزه وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی به استان مرکزی، در جلسه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در اراک، اظهار داشت: نزدیک به یک میلیون نفر از مردم استان یعنی ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان بی بهره هستند.

وی ادامه داد: طرح توسعه بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حضرت امام خمینی (ره) اراک باید در شهر اراک برای بیمه شوندگان تحت پوشش این سازمان اجرایی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: در شهرستان خنداب و کمیجان هیچ گونه مرکز درمانی و خدمات تامین اجتماعی به جز مراکز دولتی وجود ندارد، انتظار می رود درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان ها ایجاد شود.

کریمی افزود: در خصوص بیمه قالیبافی وقفه ایجاد شده است و باید این مهم حل شود.

وی گفت: چند سالی است که ساختمان کانون بازنشستگان اراک احداث نشده و انتظار می رود بخشی از هزینه احداث ساختمان را سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۰ درصد را تقبل کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: در مورد هپکو و آذرآب مبلغی از این سهام ها به بیت المال و سازمان خصوصی سازی پرداخت نشد و این دردی است که در این بخش وجود دارد.

کریمی اظهار کرد: در مورد هپکو باید گفت دغدغه کارگران انتخاب مدیران شایسته است و سازمان خصوصی سازی باید برای این شرکت مدیرانی بگمارد که از اهلیت برخوردار باشند.

وی افزود: کارگر امروز در شرکت هپکو و آذرآب با مدیریت افراد سالم و توانمند آشنا با این صنعت و حمایت های لازم می تواند به رونق تولید کمک کند.