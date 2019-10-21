به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند عصر دوشنبه در ستاد احیای دریاچه نئور عنوان کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی شده تدوین نهایی برنامه مدیریت زیست بوم تالاب و دریاچه نئور عملیاتی می‌شود تا به یکی از مهمترین رویکردهای محیط زیست در صیانت از این مجموعه جامه عمل پوشانده شود.

وی افزود: با مشارکت مناسب جوامع محلی و بهره گیری از کارشناسان و همکاری با مسئولان استانی امیدواریم شرایط مناسبی برای توانمندسازی دریاچه نئور فراهم شود.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل یادآور شد: تالاب نئور از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده محسوب شده که از مساحت ۴۳۰ هکتاری در محدوده استان اردبیل برخوردار است.

شهند با بیان اینکه این تالاب در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات محسوسی شده است، افزود که تغییر اکوسیستم آن از جمله پیامدهای این تغییرات است.

وی ادامه داد: گزارش نهایی مشاور طرح احیا و توانمندسازی تالاب نئور آماده بوده تا در نهایت با جمع بندی نظرات احصا شده اقدامات لازم برای احیای این منطقه انجام پذیرد.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل یادآور شد: در ۶ سال اخیر برنامه‌های جامعی برای احیای زیست بوم تالاب نئور توسط محیط زیست انجام پذیرفته تا با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد ملی و منطقه‌ای شاخص‌های احیای دریاچه نئور بهبود یابد.