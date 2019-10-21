اشتباهات صورت گرفته در واگذاری واحدهای صنعتی باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری دوشنبه شب در آخرین برنامه سفر یک روزه خود به استان مرکزی با حضور در جلسه تشکل های کارگری و کارفرمایی استان در اراک، اظهار داشت: جامعه کارگری مظلوم ترین و نجیب ترین افراد جامعه هستند و در طول این چهل سال همواره به آن ها بدهکار بوده ایم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی که در این جلسه از سوی جامعه کارگری استان مطرح شد، نامعقول و ناهنجار و غیر قابل پذیرش نیست و آن ها را انجام می دهیم بطور مثال با پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگان در واحدهای بزرگ هپکو و آذرآب استان برای آنان که از شرایط خاص برخوردار هستند، موافق هستم و این کار را پیگیری می کنیم.

جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بیان کرد: وزارت تعاون در بخش بهزیستی با افرادی که دچار ناشنوایی، نابینایی، کم بینایی و... هستند، برخورد دارد و به خدمتگزاری به آن ها افتخار می کنیم. هرکدام در جایی از کشور منشا خیر و برکت هستند و به قله هایی دست پیدا کردند که ما بینایان و شنواهای ظاهری نتوانسته ایم به آن دست پیدا کنیم. در نظام اجرایی، قضایی، اداری کشور دچار ناشنوایی و کم بینایی سیستماتیک هستیم و باید به دنبال چاره آن باشیم.

شریعتمداری افزود: مشکلات واحد های بزرگ استان مانند هپکو و آذرآب ساختاری است و حل آن پیچیده نیست و بهترین راه حل پیشنهاداتی است که جامعه کارگری استان ارایه کرده است.

وی گفت: حق با جامعه کارگری است، زیرا وقتی از طریق قانونی کاری از پیش نمی رود، گوشی نمی شنود و چشمی نمی بیند کارد به استخوان کارگر می رسد و واقعیت غیر قابل انکار است که مجریان قانون نیز مجبورند برخورد کنند. اگر اقدامات به موقع اتفاق افتد دیگر چنین مسایلی رخ نمی دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در طول چندین سال واگذاری شرکت هپکو و آذرآب دقت لازم اعمال نشده است و اگر می شد، امروز با چنین عقب گردی مواجه نمی شدیم. کشوری که بر شانه هیچ کشور استکباری ننشسته و زیر بار ظلم نمی رود، چرا نمی تواند در این حوزه به خوبی تصمیم بگیرد؟

شریعتمداری اظهار کرد: در شرکت آذرآب باید واگذاری با دقت و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام انجام پذیرد و در اجرا نیز عقلانیت، خرد، تدبیر به کار گرفته شود و باید اشتباهات را در این حوزه حتما جبران کنیم.

وی افزود: کارگر هپکو و آذرآب علاوه بر بحث حقوق باید از مالکیت مطمئن و مستمر این شرکت اطمینان پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز با فشارهای وارده از سوی نظام استکباری قادر به واردات ماشین آلات نیستیم و شرکت هپکو می تواند در تولید ماشین آلات مورد نیاز اقدام کند.

شریعتمداری عنوان کرد: در حال حاضر شرکت آذرآب ۴۵۰ میلیارد تومان قرارداد در حال کار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد در شرف انعقاد دارد و این نشانه دهنده توانایی ساخت در شرکت آذرآب است. در این شرایط کارگر با مدیریت یک شرکت بزرگ مادر تخصصی دلش آرام می گیرد و اگر حقوق عقب افتاده نیز داشته باشد تحمل می کند و در این صورت چرخه تولید جریان پیدا می کند.

شریعتمداری گفت: در سال جاری حداقل دستمزد و حقوق کارگران و مشمولان قانون کار بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است که این مهم با توافق کارفرمایان و کارگران ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: قول می دهم مشکلات جامعه کارگری استان مربوط به هپکو و آذر آب را توسط سه وزیر مربوطه و با حضور نماینده دادگستری پیگیری کنم.

شریعتمداری گفت: کارگر قالیباف، زنبوردار، راننده و... حق دارند بیمه شوند به شرطی که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما پرداخت شود نه اینکه از دیگران که پرداخت شده این مبلغ گرفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: الکترونیکی کردن شکایات و قراردادهای حوزه کارگری و کارفرمایی در دست انجام است و ۱۸ زیرسامانه در این زمینه تست شده است.