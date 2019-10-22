ارسال ۲۱ اثر به دبیرخانه دومین جشنواره نمایشنامه نویسی گیلان

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین جشنواره آموزشگاهی نمایشنامه نویسی گیلان با محوریت پاسداشت استاد مرحوم «فرهاد پاک سرشت»، اظهار کرد: فراخوان این جشنواره در خرداد ماه امسال منتشر و آخرین مهلت ارسال آثار نیز به دبیرخانه این جشنواره ۳۱ شهریور ماه تعیین شده بود.

وی با بیان اینکه به درخواست علاقه‌مندان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۵ مهر ماه تمدید شد، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ارج نهادن به آموزش هنر، استعدادیابی و شناسایی هنرمندان جوان و فعال، معرفی و تعالی ارزش‌های والای هنر ایرانی و اسلامی، ایجاد ارتباط هنری بین هنرمندان آموزشگاه‌های آزاد هنری گیلان و ایجاد بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت‌های هنری در قالب نمایشنامه نویسی برای هنرجویان آموزشگاه‌ها است.

شنبه آتی جلسه برررسی آثار ارسالی

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان در ادامه موضوع آثار را آزاد عنوان کرد و گفت: توجه به مضامینی همچون فرهنگ و سنت ایران و اسلامی، دنیای معنوی و انسان معاصر، بنیان خانواده، تأثیرات مدرنیسم از سوی شرکت کنندگان در آثار تأکید شده بود.

وی با اشاره به ارسال ۲۱ اثر به دبیرخانه این جشنواره، ادامه داد: از این تعداد ۱۶ اثر مربوط شهرستان رشت، سه اثر مربوط به شهرستان آستارا و دو اثر نیز مربوط به شهرستان های لنگرود و لاهیجان است.

مصباح، گلوریا و روح آقای کاراگاه، مادرانه، ۱-۲-۳ اعتراف می کنیم، شب برفی، عروس قجری، مجوز عشق در پلاتو اجاره ای، تقاص عاشقی، خاندان السلطنه، استاد پیانوی من، پیش از مرگ پس از جنگ، تلار، مجلس مضحکه سیاه گزک خان، کدو قلقله زن، دیوار سفید، سقوط از ارتفاع، در آتش می رقصند، رز سفید، گاراژ سل، مهمونی، بهانه عاشقی، شماره شناسنامه: هزار و یک را از جمله آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این آثار توسط فرامرز طالبی، مهرداد هنرمند، یوسف فخرایی داوری می شود، افزود: شنبه هفته آتی جلسه برگزار و آثار برگزیده اعلام خواهد شد و اختتامیه این جشنواره نیز آبان ماه امسال برگزار می شود.

برگزاری جشنواره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با هدف ارتقای کیفیت تولیدات

مصباح نبود نمایشنامه‌ با محتوای مناسب و براساس نیاز جامعه هنر را یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه عنوان و بیان کرد: متاسفانه بیشتر نمایشنامه‌های اجرایی اقتباسی از آثار جهان است در حالی که در این زمینه استعدادهای فراوانی در کشور به ویژه در استان گیلان وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه داشتن یک نمایشنامه خوب به اجرای یک نمایش و تئاتر با محتوای مناسب و تأثیرگذار در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه کمک می کند، افزود: نمایشنامه نویسان ما باید به جای اقتباس از آثار خارجی از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در نگارش آثار خود بهره‌گیری کنند.

مصباح برگزاری جشنواره‌ها و کارگاه‌های آموزشی را زمینه ساز ارتقای سطح کیفی و کمی آثار تولیدی دانست و گفت: باید نیاز جامعه در تولید آثار هنری شناسایی شود تا اثر تولید شده بتواند علاوه بر جذب مخاطب عام و خاص تأثیرات لازم را نیز در سطح جامعه بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به ویژه معاونت هنری و سینمایی تلاش می کند تا زمینه لازم برای برگزاری جشنواره‌های مختلف در راستای حضور و ترغیب هنرمندان گیلانی را فراهم کند، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره ضمن ایجاد رقابت به ظهور و شناسایی استعدادهای جوان کمک کرده و در ادامه به پویایی حوزه هنر استان گیلان کمک می کند.