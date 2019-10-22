نچیروان بارزانی: کُردهای عراق قدردان نیروهای آمریکا هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه اعلام کرد که هرچند خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه اقدامی «نامطلوب» بود، این منطقه نیمه خودمختار از نقش تاریخی آمریکا در حراست از این اقلیم قدردانی می کند.

این بیانیه نشاندهنده واکنشی محتاطانه از جانب رهبران اقلیم کردستان عراق است که تاکنون حمله نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه را محکوم نکرده اند. ذکر این نکته لازم است که کردستان عراق برای صادرات نفت خود به خط لوله ترکیه وابسته است.

بارزانی در این بیانیه با اشاره تلویحی به تصمیم ناگهانی «دونالد ترامپ» برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه اعلام کرد: «ما احساسات عمیق مردم خود را درک می کنیم اما قدردانی از نقش و مشارکت نیروهای ائتلاف به ویژه ارتش آمریکا نباید تحت الشعاع تصمیمهای سیاسی نامطلوب قرار گیرد».

گفتنی است که عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه در پی خروج نظامیان آمریکا از خاک سوریه و چراغ سبز واشنگتن به آنکارا صورت گرفت. در همین راستا، معترضان در شهرهای کُردنشین عراق با سوزاندن پرچم ترکیه خشم خود را از خیانت دولت آمریکا به کُردهای سوریه اعلام کردند.