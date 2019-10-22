ترامپ به ترودو تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری پیروزی جاستین ترودو را در انتخابات پارلمانی کانادا تبریک گفت.

وی در این پیام نوشت: تبریک از بابت پیروزی خارق‌العاده و (رقابتی) نفس‌گیر. مشتاق همکاری در راستای صلاح کشورهایمان هستم.

گفتنی است انتخابات پارلمانی که دیروز یکشنبه برگزار شد به تثبیت قدرت ترودو به عنوان نخست‌وزیر منجر شد حال آنکه حزب لیبرال وی با از دست دادن اکثریت، مجبور به تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب چپگرا است.

برای تشکیل دولت اکثریت، کسب ۱۷۰ کرسی لازم است حال آنکه حزب لیبرال موفق به کسب ۱۶۵ کرسی از مجموع ۳۳۸ کرسی شده است.