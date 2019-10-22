مراسم بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت و آیین ملی هفته پیوند اولیا و مربیان صبح امروز در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان‌ بعد از خیرمقدم به حاضران در سخنانی گفت: حضرت امیر فرموند فرزندان خود را برای روزگار پیش رو تربیت کنید و مثل خودتان تربیت نکنید. کودک تا بچگی نکند بزرگسال خوبی نخواهد شد اما لازمه تربیت او آموزش و تربیت است.

وی ادامه داد: به قول کانت هنر مملکت داری و هنر تعلیم و تربیت ممتازترین هنرها هستند، اگر ما برای فرزندان خود وقت بگذاریم و آنها را برای دوره‌های بعد آماده کنیم هنر کرده‌ایم.

وی ادامه داد: پدر و مادر نباید فرزندان را مجبور کنند که دنبال رویای خودشان بروند همانطور که جامعه به پزشک نیاز دارد به معلم و مشاغل خوبی هم نیاز دارد.