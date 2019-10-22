اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان بابت خرید ماشین آلات تولیدی شرکت هپکو

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی دوشنبه شب در جلسه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: واحدهای تولیدی نظیر هپکو و آذرآب در حوزه عملکردی با مشکل مواجه هستند و باید با بهبود شرایط به رفع مشکل آن ها کمک کرد و برای سایر صنایع استان از هم اکنون باید پیشگیری های لازم اتخاذ شود.

وی ادامه داد: امروز شرکت هپکو پس از بازگشت سهام به مدیران در آستانه انتخاب مدیریت قرار دارد که باید با تدبیر صورت پذیرد و از طرفی سازمان اداره کننده هپکو هم هنوز تعیین تکلیف نشده و دارای ساختار تشکیلاتی نیست و نیاز به تصمیم گیری درستی دارد که تا زمانی که در اختیار دولت است، با مشکل مواجه نشویم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: اخیرا بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه قرار است مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد و ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان برنام و بودجه پول نقد برای خریداری ماشین آلات از هپکو اختصاص دهد. با این اقدام در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف خریداری ماشین آلات از شرکت هپکو می‌شود که می تواند رونق تولید در این شرکت را رقم بزند.

کریمی گفت: بر اساس گزارش مالی، سهامدار قبلی آذر آب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است اگر وی این پول را باز می گرداند دیگر شرکت با مشکل مواجه نمی شد.

وی تاکید کرد: عضو هیات مدیره غیر موظف در یک شرکت طبق نص قانون تجارت غیر از حضور در جلسات هیات مدیره و پاداش حقی از شرکت ندارد، اما در شرکت آذرآب فردی حضور دارد که در طی دو سال و نیم به صورت غیر موظف از مدیرعامل شرکت پول بیشتری دریافت کرده و این پرداختی به طور شفاف در شرکت ثبت شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: در طی شش ماه دوبار سهام بانک عامل شرکت آذرآب در بورس عرضه شد و هر بار انحصاری و اختصاصی خریدار پای معامله می رود و همان عضو هیات مدیره مبلغ اعطایی خریدار را صاف می کند؛ چه ارتباطی بین حمایت از این فرد و خرید سهام وجود دارد؟

کریمی افزود: دو بار با پیگیری های مکرر عرضه این سهام در بورس متوقف شده است و این خطر همچنان برای آذرآب وجود دارد و از وزیر کار به عنوان حافظ بیت المال و نماینده دولت انتظار داریم این مهم را مدیریت کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: حل مسایل هپکو، آذرآب به تصمیم گیری وزارت اقتصادی بستگی دارد تا راه حل آن مشخص شود.

کریمی تاکید کرد: کارگری که به خیابان می آید کاری برای انجام دادن ندارد و باید به صحبت های وی گوش دهیم. انتظار داریم در مورد کارگران بازداشت شده با رافت اسلامی برخورد کنند و این مشکل حل شود.

وی گفت: مهم ترین اقدام پس از تعیین تکلیف مدیریت و سهامدار در واحدهای تولیدی استان بحث رونق تولید است و باید از فرصت تحریم استفاده کرد، فرصتی که سال گذشته در شرکت آذرآب و هپکو وجود داشت به دلیل غفلت سهامداران از بین رفت، اما اکنون این فرصت در شرکت آذرآب برقرار است.