برگزیدگان سیزدهمین آیین نوگلان حسینی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمیثم میثمی مدیر فرهنگی­ هنری منطقه۷ در خصوص روند برگزاری سیزدهمین دوره­ نوگلان حسینی گفت: سیزدهمین دوره­ تجلیل از نوگلان حسینی امسال طی سه مرحله آزمون انتخابی، مقدماتی و نهایی از میان بیش از هزاران دانش ­آموز علاقمند به ذاکری سیدالشهداء(ع) برگزار شد و از این میان، ۱۵ نفر برگزیده از سه مقطع تحصیلی- ابتدایی، متوسطه­ اول و متوسطه­ دوم- در آیین اختتامیه تجلیل خواهند شد.

وی درباره­ شاخص ­های آزمون و داوران سیزدهمین دوره افزود: شاخصه‌های اصلی سیزدهمین دوره­ نوگلان حسینی، بهره‌مندی از صوت خوش و متعارف، مقتل ­خوانی، شعر، حسن ­اجرا، صوت و لحن، ظاهر و پوشش، دعا و حسن ختام بود. همچنین داوری مرحله نیمه نهایی و نهایی بر عهده حاج مصطفی خورسندی، حاج شهروز حبیبی و کربلایی رحمان نوازنی بوده است.

همچنین میثمی اظهار داشت: امسال با مشارکتی که از سوی شبکه قرآن و معارف سیما انجام شد، این امکان فراهم گردید علاقمندان تا پایان ماه صفر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در قالب برنامه­ نغمه عشاق-ویژه نوگلان حسینی- رقابت دانش ­آموزان مداح را مشاهده نمایند.

میثمی اظهار داشت:در سیزدهمین آئین تجلیل از نوگلان حسینی به رسم ادوار گذشته قرار است علاوه بر تجلیل از مداحان نوجوان دانش­ آموز، از حاج اکبر بازوبند و حاج اکبر مولایی دو تن از پیرغلامان حضرت سیدالشهداء(ع) تجلیل به عمل آید.

رییس فرهنگ­سرای اندیشه درباره­ زمان برگزاری اختتامیه گفت: آیین اختتامیه نوگلان حسینی روز پنجشنبه دوم آبان ماه ساعت ۹ در آمفی‌تئاتر فرهنگ‌سرای اندیشه و با حضور مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش، شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جمعی از پیرغلامان و مداحان اهل بیت(علیهم السلام) و دانش آموزان مداح برگزار می‌شود.

گفتنی است در اختتامیه­ سیزدهمین دوره­ی نوگلان حسینی به نفرات اول تا سوم هر مقطع علاوه بر مدال ذاکری سیدالشهداء(ع)، لوح تقدیر و هدیه نقدی، نگین انگشتری از سنگ مرمر حرم مطهر حضرت سیدالشهداء(ع)اهدا خواهد شد. همچنین از نفرات چهارم و پنجم سه مقطع تجلیل به عمل خواهد آمد.

سیزدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی به همت فرهنگ‌سرای اندیشه و با مشارکت شبکه قرآن و معارف سیما، سازمان دانش­آموزی شهر تهران، کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور و برگزار می شود.