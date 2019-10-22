داشتن کارت ملی هوشمند برای شرکت در انتخابات الزامی نیست

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه، اظهار داشت: در استان کرمانشاه تعداد یک میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۴۰ نفر واجد شرایط درخواست کارت ملی هوشمند هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: تا پایان شهریور تقریبا ۸۶ درصد از این جمعیت یعنی در حدود یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۶۵۲ نفر درخواست تکمیل کارت هوشمند داشتند.

این مسئول خاطر نشان کرد: تا این لحظه از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره کارت هوشمند صادر شده است و ۱۷۰ هزار نفر دیگر در نوبت هستند.

وی با بیان اینکه از اول خرداد ۹۸ اعتبار کارتهای ملی قدیمی ساقط شده است، گفت: کسانی که نسبت به تعویض کارتها اقدام نکرده اند در اولین فرصت نسبت تعویض کارت ملی خود اقدام کنند تا مشکلی برای کارهای اداری آنها به وجود نیاید.

خدادادی گفت: کارتهای ملی قدیمی برای انجام امورات بانکی و اداری قابل قبول نیست و حتما باید شخص برای تعویض اقدام کند تا به آنها کد رهگیری داده شود تا بتوانند کارهای خود را انجام دهند.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه تصریح کرد: در سطح استان کرمانشاه ۳۹ دفتر پیشخوان و ۱۵ دفتر پست فعال هستند و کسانی که تا کنون جهت تعویض کارت ملی اقدام نکرده اند به این دفاتر مراجعه و درخواست تکمیل کنند.

این مسئول بیان داشت: افرادی هم که برگه رسید دریافت کرده اند زمانی که کارتشان آماده شود با ارسال پیامک به آنها اطلاع داده خواهد شد و می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان آن را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: برای شرکت در انتخابات داشتن کارت ملی هوشمند الزامی نیست و افراد می توانند با در دست داشتن شناسنامه و شماره ملی در انتخابات شرکت کنند.