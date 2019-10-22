به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس فرهنگی هنری مهرسان، گالری پردیس فرهنگی هنری مهرسان با عنوان مهرسان از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد که در اولین گام نمایشی از آثار اسطورهها و مفاخر خوشنویسی ایران را روی دیوار خواد برد.
در این نمایشگاه آثاری از بزرگان و زندهیادان خوشنویسی درویش عبدالمجید طالقانی، میرزا غلامرضا اصفهانی و علی گلستانه در کنار بزرگان معاصر شکستهنویسی ایران محمدحسین عطارچیان، یدالله کابلی خوانساری، محمد حیدری، مجتبی ملکزاده و اسرافیل شیرچی به نمایش درخواهد آمد.
«خط مهربانی» نام این نمایشگاه است که در آن ۲۵ قطعه خط از این اساتید به نام روی دیوار خواهد رفت. نگارخانه مهرسان با این نمایشگاه خود را معرفی خواهد کرد و اعلام میکند که در این گالری تلاش خواهد شد که آثار بزرگان هنر ایران به نمایش درآید و نمایشگاههای ای گالری همگی یک ماهه و همراه با نکوداشت و برنامههای تحلیلی خواهد بود. لوگوی این نگارخانه توسط استاد صداقت جباری طراحی و نوشته شده است.
این نمایشگاه از جمعه دهم آبان ماه افتتاح خواهد شد و تا ۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت و علاقهمندان برای دیدن آن میتوانند از به پردیس فرهنگی هنری مهرسان واقع در میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان فرصت، پردیس فرهنگی هنری مهرسان، طبقه همکف مراجعه کنند.
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