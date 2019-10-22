مرتضی حمید پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با پیگیری مسئولان افزایش طول باند فرودگاه بینالمللی شاهرود صورت گرفته است، ابراز داشت: یکی از نیازهای فرودگاه برای تداوم پروازهای خارجی افزایش طول باند بود که خوشبختانه این امر هماکنون به بیش از سه هزار و ۲۴۰ متر افزایش یافته است همچنین آسفالت روکش باند از استقامت و کیفیت بسیار خوبی برای نشستوبرخاست هواپیماهای پهنپیکر، برخوردار است.
وی افزود: عرض فرودگاه نیز به ۶۰ متر شامل ۴۵ متر عرض و دو بخش هفت و نیم متری دارای زیرسازی و روکش آسفالت مناسب مانند باند فرودگاه ارتقا یافته که نگرانی از بابت نشستوبرخاست انواع هواپیماها در این فرودگاه وجود نداشته باشد.
افتتاح رسمی تجهیزات در آینده نزدیک
مدیر فرودگاه بینالمللی شاهرود بابیان اینکه خوشبختانه شرایط این فرودگاه از سالن ترانزیت، دستگاههای ناوبری دیجیتالی و ماهوارهای و ... بسیار مناسب است، گفت: باند نیازمند تجهیز بیشتری در حوزه ناوبری و روشنایی است که در آینده نزدیک کارهای اتمام پروژههای در حال اجرا در فرودگاه به انجام میرسد و در مراسمی با حضور مقامات ارشد کشوری شاهد افتتاح زیرساختهای جدید خواهیم بود.
حمید پور درباره امکان صادرات محصولات از این فرودگاه نیز گفت: این امر نیازمند اهتمام بخش خصوصی در تهیه مواردی چون بستهبندی محصولات کشاورزی و تولیدی منطقه است تا بتوانیم شرایط محصولات را برای صادرات ارتقا دهیم اما از طرف فرودگاه باید گفت خوشبختانه با اقدامات انجامشده چون سالن ترانزیت، تطویل باند، سوختگیری و ... آمادگی برای پرواز هر گونه هواپیمای باری در راستای صادرات تولیدات نیز وجود دارد.
وی بابیان اینکه پرواز شاهرود-نجف خوشبختانه هفته گذشته در اوج استقبال مسافران و زائران انجام شد، ابراز کرد: فرودگاه یک ظرفیت ملی است لذا در همین پرواز علیرغم اینکه انجام آن و بلیتفروشی بسیار دیر صورت گرفت شاهد استقبال چشمگیری از زائران حتی از شهرهای استان گلستان مانند گنبد، آزادشهر و شهرهای مجاوری چون دامغان، سمنان، میامی و ... بودیم که نشان میدهد این فرودگاه بهواقع یک ظرفیت فرا منطقهای محسوب میشود.
ایجاد پروازها به مقاصد جدید
مدیر فرودگاه بینالمللی شاهرود گفت: تنوع افراد در پرواز نجف نشان داد که این فرودگاه میتواند درزمینهٔ پروازهای خارجی بهخصوص زیارتی خدمترسانی شایانذکری بهکل منطقه ارائه کند.
حمید پور افزود: سابقاً مسافران در این منطقه میبایست برای سفر به عتبات عالیات یا به مشهد و یا به تهران مراجعه میکردند که این امر سبب میشد تا رنج سفر را به جان بخرند و با دشواری به عتبات اعزام شوند اما امکانی که امروز در فرودگاه بینالمللی شاهرود ایجادشده خوشبختانه سبب شد تا سفر به عتبات بسیار آسانتر شود.
وی بابیان اینکه پیگیری مسئولان بهویژه حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و میامی در مجلس در برقراری پروازها شایان قدردانی است، تأکید کرد: خوشبختانه یک ایرلاین با سرمایهگذار بومی اعلام آمادگی کرده تا هواپیمایی را در فرودگاه بینالمللی شاهرود قرار دهد تا بتوانیم در صورت استقبال مسافران پروازها به مقاصد متنوعتری را نیز اجرا کنیم اما هماکنون پروازها با همکاری این شرکت هواپیمایی به مقصد تهران بهصورت مداوم اجرا خواهد شد.
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