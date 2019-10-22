اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کریمی اصل از اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در استان قم همزمان با سراسر کشور از اول آبان‌ماه خبر داد و اظهار داشت: بهترین سن درمان تنبلی چشم کودکان، سنین زیر ۶ سال است و این بیماری به‌گونه‌ای است که ظاهر چشم هیچ مشکلی ندارد اگر قبل از ۶ سال متوجه بیماری شویم می‌توان به درمان آن کمک کرد اما با عبور از مرز ۶ سالگی کودک با کم بینایی شدید و یا حتی نابینایی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به مراحل طرح غربالگری بینایی ادامه داد: بعد از معاینه کودک در پایگاه‌های سطح شهر، افرادی که مشکوک به بیماری هستند به مراحل بالاتر ارجاع داده می‌شوند، هزینه دریافت شده در مرحله اول معاینه ۲۵۰۰ تومان است و اگر نیاز به خدمات بالاتری باشد تمام مراحل بعدی رایگان خواهد بود لذا توصیه می‌گردد والدین محترم در سه سال پیاپی از سه سالگی تا ۶ سالگی نسبت به مراجعه به پایگاه‌های مذکور و معاینه چشمان فرزندان خود توجه داشته باشند.

سرپرست بهزیستی استان قم با اشاره به اولویت پیشگیری از معلولیت‌ها در برنامه‌های بهزیستی خاطرنشان کرد به منظور پیشگیری از تنبلی چشم سال گذشته در طرح مذکور ۲۲ هزار کودک ۳ تا ۶ سال قمی مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۸۷۴ نفر مشکوک شناخته شدند و باز در مراحل تخصصی ۹۰ نفر دارای تنبلی چشم تشخیص داده شدند و ۲۱۷ نفر جهت تجویز عینک ارجاع شدند و ۱۵ نفر هم به پزشک متخصص برای درمان‌های تخصصی ارجاع گردیدند.

کریمی اصل آمار کودکان رده سنی ۳ تا ۶ سال استان قم را حدود ۷۸ هزار نفر نفر اعلام کرد و گفت: ۳۲۰ پایگاه سلامت بینایی در سطح شهر فعال هستند و در مناطق روستایی نیز طرح کاملاً رایگان انجام می‌شود و حتی مبلغ ۲۵۰۰ تومان نیز از خانواده‌های روستائی دریافت نمی‌شود.