بلیت فروشی بازی استقلال و الغرافه؛ از ۲ تا ۵ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در فاصله چند روز مانده تا برگزاری این دیدار، بلیت‌فروشی مسابقه آغاز شده است و قیمت بلیت‌های این بازی در جایگاه‌های مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ ریال قطر تعیین شده است. همچنین بلیت این مسابقه از سامانه‌های مجاز فروش بلیت که وابسته به باشگاه الغرافه نیستند، حدود ۸۰ ریال قطر قیمت خواهد داشت.

با توجه به اینکه هر ریال قطر حدود ۷۲ هزار تومان ارزش دارد، قیمت بلیت دیدار استقلال و الغرافه در فروش رسمی حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. در صورت خرید بلیت از سامانه‌های دیگر نیز هزینه آن به حدود ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می‌رسد.

استقلال در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا موفق شد السد، دیگر نماینده قطر، را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و شروع قدرتمندی در این رقابت‌ها داشته باشد. در سوی مقابل، الغرافه در نخستین دیدار خود برابر الهلال عربستان شکست خورد و در هفته دوم به دنبال کسب نخستین امتیاز آسیایی خود خواهد بود.