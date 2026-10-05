به گزارش خبرنگار مهر، انتقاد یک رسانه عراقی از یحیی گل‌محمدی، سرمربی ایرانی دهوک، به دلیل انتخاب محمدرضا سلیمانی برای تقویت خط حمله این تیم در شرایطی مطرح شده که مشکلات مالی باشگاه و پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان، شرایط دهوک را تحت تأثیر قرار داده است.

رسانه «اسپورت ۲۴» عراق در گزارشی مدعی شده است که مدیران دهوک جذب عمر السومه، مهاجم سوری، و عماد لواتی، مهاجم تونسی، را به گل‌محمدی پیشنهاد داده بودند اما سرمربی ایرانی بر جذب محمدرضا سلیمانی اصرار داشته است. این رسانه همچنین عملکرد سلیمانی را در هفته‌های ابتدایی فصل مورد انتقاد قرار داده و انتخاب او را یکی از دلایل انتقادها از گل‌محمدی عنوان کرده است.

این انتقاد در حالی مطرح شده که دهوک در شرایط فعلی با مشکل پرداخت مطالبات بازیکنان خود مواجه است و تعدادی از بازیکنان این تیم در اعتراض به وضعیت مالی باشگاه دست به اعتصاب زده‌اند؛ موضوعی که طبیعتاً شرایط فنی و آماده‌سازی تیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در شرایطی که بخشی از رسانه‌های عراقی عملکرد یک بازیکن و تصمیم نقل‌وانتقالاتی گل‌محمدی را زیر ذره‌بین برده‌اند، شاید بد نباشد ابتدا وضعیت مدیریتی و مالی باشگاه و دلیل اعتصاب بازیکنان دهوک نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در چنین شرایطی، قضاوت درباره عملکرد فنی یک تیم چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

سلیمانی در تابستان امسال با نظر گل‌محمدی راهی دهوک شد و حالا عملکرد این مهاجم ایرانی به یکی از سوژه‌های رسانه‌های عراقی تبدیل شده است؛ هرچند هنوز فصل به مراحل پایانی خود نرسیده و ارزیابی نهایی درباره عملکرد بازیکنان و تصمیمات سرمربی زود به نظر می‌رسد.