به گزارش خبرنگار مهر، احمد گودرزیان روز سه شنبه در جلسه رفع موانع تولید واحدهای تولیدی شهرستان که در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، با بیان اینکه تلاش می شود در زمینه تولید و گردشگری بتوانیم قدمی موثر در راه اندازی واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد برداریم، اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه فعال در بروجرد وجود دارد که با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: لذا با توجه به وضعیت واحدهای تولیدی بر آن شدیم با یک برنامه ریزی منسجم بتوانیم با استفاده از پتانسیل و ظرفیت دانشگاه های بروجرد در رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی گام برداریم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بروجرد تصریح کرد: توسعه و برپا نگه داشتن صنعت و رفع موانع تولید و رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت ادارات دولتی و دانشگاه های بروجرد امری موثر در پیشبرد خیلی از برنامه ها است که انتظار میرود در این زمینه با همکاری همه جانبه این واحدها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

گودرزیان ادامه داد: به همین منظور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و دانشگاه آیت اله بروجردی در گام نخست توانسته ایم برای ایجاد کمیته رفع موانع تولید ابتدا کمیته حقوقی و مالی را ایجاد کنیم که در زیر مجموعه این کمیته ها چندین کمیته تجارت، جذب سرمایه گذاری و ... نیز قرار است با مشخص شدن مسئولیت برای آنها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کمیته حقوقی شامل ۱۲ هیئت علمی دانشگاهی و ۶ وکیل دادگستری در کارخانجات شهرستان ایجاد شده است و کمیته مالی نیز از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با حضور اساتید متبحر برای خدمات رسانی به واحدهای تولیدی ایجاد شده است که سعی داریم پایان نامه ها در هر دو دانشگاه آزاد و آیت اله بروجردی به سمت صنعت بروجرد هدایت شوند.

به گفته گودرزیان، هدف این است که با همکاری دانشگاه های بروجرد یک هسته مرکزی با محوریت فرمانداری بروجرد ایجاد شود و از ظرفیت تمامی ادارات دولتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید استفاده بهینه انجام شود.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در ادامه افزود: انتظار می رود برای سرعت بخشیدن به اهداف و ایجاد کمیته ها همه همکاری کنند تا سریعا کارها پیش رود.

وی تصریح کرد: بروجرد از دانشگاه های مطرح و با اعتلای علمی برخوردار است و این نعمت به حساب می آید و هر آنچه که در توان باشد برای جذب سرمایه گذار تلاش خواهیم کرد.

بنابراین گزارش، جلسه رفع موانع تولید شهرستان با حضور فرماندار بروجرد و روسای دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بروجرد، دانشگاه آیت اله بروجردی، نماینده شرکت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد، شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان و تعدادی از سرمایه گذاران در حوزه های مختلف برگزار شد.