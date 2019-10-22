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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۳

کرملین: اطلاعات بیشتری درباره برنامه ترکیه در سوریه می‌خواهیم

کرملین: اطلاعات بیشتری درباره برنامه ترکیه در سوریه می‌خواهیم

کاخ ریاست جمهوری روسیه می‌گوید رئیس‌جمهوری ترکیه باید در سفر امروز خود به روسیه، اطلاعات بیشتری را درباره برنامه‌های خود در شمال سوریه، در اختیار همتای روس قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز سه‌شنبه در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه به شهر سوچی اعلام کرد: امیدواریم وی اطلاعات بیشتری درباره برنامه‌های آنکارا در شمال سوریه در اختیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه قرار دهد.

در همین رابطه، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین افزود: طرفین حرف‌های زیادی درباره سوریه دارند و مسکو ناظر تبادل اظهارات خصمانه میان آمریکا و ترکیه بوده است.

گفتنی است علیرغم آغاز روند عقب‌نشینی کُردها از منطقه امن مورد نظر آنکارا واقع در شمال سوریه، اردوغان امروز سه‌شنبه هشدار داد با پایان مهلت آتش‌بس ۵ روزه، چنانچه آمریکا به وعده‌های خود عمل نکند؛ عملیات موسوم به چشمه صلح از سر گرفته خواهد شد.

همچنین یک منبع امنیتی ترکیه می‌گوید در دیداری که امروز سه‌شنبه بین رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین همتای روس وی در شهر سوچی انجام خواهد شد؛ درباره عقب‌نشینی مرحله‌ای یگان‌های کُردی مدافع خلق نیز تبادل نظر می‌شود.

کد مطلب 4753347
مریم خرمایی

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