به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کمالی زاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی استان البرز که با حضور معاون وزیر راه هممراه بود، اظهار کرد: در سال ۹۳ هزار هکتار اراضی ملی در باغستان را به جنگل کاری اختصاص دادیم در حال حاضر بخش عمده این مهم عملیاتی شده و لکه سبزی برای شهر است.

وی به اهمیت تزریق منابع مالی برای رسیدگی به بافت های فرسوده شهری و پیشبرد طرح های بازآفرینی تاکید کرد.

شهردار کرج در بخش دیگری گفت: از ۲۰۰ هزار تن آسفالتی که امسال در کرج صرف شده ۱۰۰ هزار تن در بافت های فرسوده و محلات نقاط هدف بازآفرینی استفاده شده که باید شتاب بیشتری گیرد.

کمالی زاده اضافه کرد: ۱۳ هزار تن قیر خریداری شده که انتظار داریم هرچه زودتر وارد شهر کرج شود.

وی با اشاره به وحود کارخانه آسفالت شهرداری کرج، افزود: اگر منابع اولیه تولید آسفالت مهیا باشد قابلیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن آسفالت وجود دارد.

شهردار کرج در ادامه به احداث بوستان همگام در خط چهار حصار که جزو محلات هدف بازآفرینی است، گفت: ایجاد پارک حیات وحش نیز در دست اجرا است.

کمالی زاده با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بازآفرینی شهری، گفت: باید مشوق های لازم و راهکارهای جدی در این زمینه دنبال شود و روش کار تغییر کند.