پیش بینی ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بافت روستایی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی رحیمی زاد ظهر سه شنبه در کارگروه بررسی مشکلات اقامتگاههای بومگردی استان اردبیل عنوان کرد: به منظور توسعه بافت روستاهای مختلف استان اردبیل در مجموع ۱۶ میلیارد ریال از محل سازمانهای همیاری و دیگر نهادهای مرتبط درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۶ میلیارد ریال از اعتبار فوق توسط سازمان همیاریها تخصیص داده میشود، افزود: بدین منظور تسهیلات با کارمزد مناسب تا سقف ۶۰ میلیون تومان نیز برای روستائیان درنظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل ادامه داد: استان اردبیل با برخورداری از ۱۲ روستای هدف گردشگری از قابلیت بالایی برای رشد شاخصهای صنعت گردشگری و رونق اقتصادی حاصل از ورود میهمانان داخلی و خارجی برخوردار است.
رحیمی زاد با بیان اینکه شناسایی۴۶ روستای دیگر استان اردبیل نیز که از جاذبههای کم نظیر گردشگری برخوردار هستند، انجام پذیرفته است؛ افزود: با حفظ بافت سنتی روستاها میتوان در بومگردی روستاهای استان به موفقیتهای ارزندهای دست یافت.
ارزان بودن مقاصد گردشگری استان اردبیل
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز در این کارگروه عنوان کرد: ارزان بودن مقاصد گردشگری استان اردبیل یکی از نقاط مثبت برای افزایش ورود گردشگران است.
فلاحی ادامه داد: ارائه تعریف صحیح از بوم گردی و معرفی هر چه مناسب فرهنگ بومی و سازههای موجود میتواند به افزایش رغبت مسافران و گردشگران خارجی برای سفر به استان اردبیل بیافزاید.
به گفته وی قسمت عمدهای از آثاری که ثبت ملی شدند، در روستاهای اردبیل قرار دارند که با اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب میتوان حضور گردشگران داخلی و خارجی را در این مناطق شاهد بود.
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