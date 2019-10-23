لیلا کفاشزاده، مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: پژوهشگاه مردمشناسی میراث فرهنگی اطلس جامع مردمشناسی را سالها پیش راهاندازی کرده است که با فعالیتهای مستمر و بهروز رویدادهای تازهای را به مجموعه اضافه میکند که بخش اسباببازی آن هم درحال کامل شدن است. البته در بخش مردمنگاری «کودکی» از شاخه آن و در بخش کودکی، «بازی» شاخه آن و شاخه بازی هم «اسباببازی» است.
به گفته او، اطلس مردمشناسی آیینهای مردم گذشته از تولد تا مرگ، بلوغ و همهچیز که مربوط به زندگی یک انسان دراقوام است به عنوان یک برنامه جامع فعالیت میکند.
کفاشزاده درباره اسباببازیهای بومی ادامه داد: در اصل مجموع اطلس مردمشناسی اطلسی از بازیها و اسباببازیهای بومی در حوزه تولید، صنعت و تجارت هم است. امیدواریم که این اطلس به گونهای کامل شود که بتوانیم از آن در جشنوارههای اسباببازی هم استفاده کنیم.
این عروسکساز درباره گسترش فضا برای بازیهای سنتی اظهار کرد: باید فضاهای بازیهای سنتی را گسترش دهیم و برای ترویج این نوع بازیها مانند «یک قل دو قل» تلاش کنیم تا کودکان با این نوع بازیها بیشتر آشنا شوند. همچنین بیشتر به بازیها سنتی باید توجه کنیم زیرا بچهها هیچگونه آشنایی و شناختی نسبت به این بازیها ندارند.
او درباره مزیتهای بازی سنتی برای کودکان گفت: یکی از مزایای استفاده از بازیها و اسباببازیهای قدیمی در کنار خانواده بودن و همراه کردن آنان در بازیها است زیرا تنهایی نمیتوان این بازیها را انجام داد و این امر باعث میشود که بچهها بیشتر با خانوادهشان در تعامل، همراهی و همکاری باشند و یاد میگیرند که در زندگی هم با تعامل بیشتر فعالیتهایشان را پیش ببرند.
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