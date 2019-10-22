به گزارش خبرگزاری مهر با پایان یافتن مأموریت «سیدمحمدرضا دربندی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم محمد خدادی سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مشخص شد.

در حکم محمد خُدادی آمده است:



جناب آقای دکتر حجتی

مدیرکل محترم دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی



با سلام

نظر به صلاحیت و سوابق جنابعالی بدینوسیله با حفظ سمت فعلی، به عنوان سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب می‌‎شوید.

امید می‌رود با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت موثر همکاران آن اداره کل و مشارکت با صنوف مرتبط، خدمت‌رسانی به جامعه مطبوعاتی در جهت تحقق سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یابد.