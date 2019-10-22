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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۵۵

سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب شد

سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب شد

با حکم معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، «احسان الله حجتی» به عنوان سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر با پایان یافتن مأموریت «سیدمحمدرضا دربندی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم محمد خدادی سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مشخص شد.
در حکم محمد خُدادی آمده است:
 
جناب آقای دکتر حجتی
مدیرکل محترم دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی
 
با سلام
نظر به صلاحیت و سوابق جنابعالی بدینوسیله با حفظ سمت فعلی، به عنوان سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب می‌‎شوید. 
امید می‌رود با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت موثر همکاران آن اداره کل و مشارکت با صنوف مرتبط، خدمت‌رسانی به جامعه مطبوعاتی در جهت تحقق سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یابد.

کد مطلب 4753426

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