به گزارش خبرگزاری مهر با پایان یافتن مأموریت «سیدمحمدرضا دربندی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم محمد خدادی سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مشخص شد.
در حکم محمد خُدادی آمده است:
جناب آقای دکتر حجتی
مدیرکل محترم دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی
با سلام
نظر به صلاحیت و سوابق جنابعالی بدینوسیله با حفظ سمت فعلی، به عنوان سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی منصوب میشوید.
امید میرود با برنامهریزی و استفاده از ظرفیت موثر همکاران آن اداره کل و مشارکت با صنوف مرتبط، خدمترسانی به جامعه مطبوعاتی در جهت تحقق سیاستهای رسانهای جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یابد.
با حکم معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی، «احسان الله حجتی» به عنوان سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر با پایان یافتن مأموریت «سیدمحمدرضا دربندی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم محمد خدادی سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مشخص شد.
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