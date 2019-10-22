نتایج نهایی دومین دوسالانه تحلیل و نقد خلاقانه داستان کوتاه حیرت

دبیر دومین جشنواره سراسری دوسالانه تحلیل و نقد خلاقانه داستان کوتاه سال حیرت در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: روز گذشته، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸، اختتامیه دوره دوم جشنواره سراسری دوسالانه تحلیل و نقد خلاقانه داستان کوتاه سال(حیرت) در شیراز و در نشستی صمیمانه و با حضور جمعی از برگزیدگان جشنواره و نویسندگان و منتقدین انجمن ادبی حیرت، به صورت خصوصی و به روال هر ساله برگزار شد.

مجید خادم افزود: پس از برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع «داستان و مسئلۀ کمپوزیسیون»، بیانیه هیئت داوران توسط دبیر جشنواره قرائت و اسامی برگزیدگان نهایی اعلام و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

به گفته وی، بیانیه هیئت داوران، به همراه متن تحلیل ها و نقدهای برگزیده، در کتاب سال «داستان خلاقانه سال (حیرت)» ویژه پنجمین سال جشنواره طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

خادم در ادامه گفت: در نقد برتر سال در دو بخش آزاد و ویژه، هیئت داوران به دلایلی که در بیانیه به تفصیل بیان شده است، هیچ یک از متون برگزیده نهایی را به عنوان اثر برتر انتخاب نکردند و هر ۶ اثر نهایی را شایسته تقدیر اعلام کردند.

بر این اساس، «آن وجود سخت و سپید و رازآلود» نوشته ناهید نقشبندی از سنندج – تحلیلی بر داستان کوتاه «صخره» اثر سراج الدین بناگر، «بررسی و نقد داستان کوتاه زمزمه باغ از منظر نقد اکوفمنیسم» نوشته سونیا بهرو بنمار از اردبیل – نقدی بر داستان کوتاه «زمزمه باغ» اثر راضیه تجار، «تحلیلی بر داستان اتاق پر غبار اثر اصغر عبداللهی» نوشته هما جاسمی از سنت آنتونیو آمریکا، «تحلیل داستان هفتم مجموعه داستان عزاداران بَیَل اثر غلامحسین ساعدی» نوشته مجید استیری از تهران، «گدا، فحش است» نوشته مهسا موسوی از تهران- نقدی بر داستان کوتاه «گدا» اثر غلامحسین ساعدی و «نقدی اسطوره ای بر داستان کوتاه عروسک پشت پرده اثر صادق هدایت» نوشته سعید ناظمی از تهران متون برگزیده از نگاه هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محبی، احسان نعمت‌اللهی، امیرحسین طاهری‌نژاد، سمیه برازجانی و مجید خادم هیئت داوران دوره دوم جشنواره سراسری دوسالانه تحلیل و نقد خلاقانه داستان کوتاه سال «حیرت» بودند.