به گزارش خبرنگار مهر، تقی تقی‌پور ظهر سه‌شنبه در مراسم روز استاندارد در بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در استان بوشهر وجود دارد که می‌تواند زمینه ساز تقویت صادرات در سطح کشور باشد.

وی یکی از نیازهای اساسی در تولید و صادرات را نگاه ویژه به حوزه استاندارد دانست و اضافه کرد: در عرصه تولید باید همه کارها با نگاه خاص به صادرات انجام شو دو تولید صادرات محور داشته باشیم.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد ایران تصریح کرد: تولیدات صادرات محور در صورتی محقق می‌شود که به اصول و الزامات استاندارد پایبند باشیم.

وی زبان مشترک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را استاندارد دانست و بیان کرد: شعار امسال استاندارد «استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی» است که در این راستا با توجه به سرعت حوزه فناوری، با یک تصویر می‌توان با تولیدو مصرف کنندگان ارتباط برقرار کرد.

تقی‌پور با تاکید بر توجه به استاندارد در روند پرشتاب توسعه و پیشرفت اظهار داشت: استاندارد نماینده بخش حاکمیت در امر ایمنی و سلامت جامعه محسوب می‌شود و رعایت الزامات استاندارد امری مهم و ضروری برای توسعه و پیشرفت است.

وی با اشاره به اینکه تولیدی که صادرات محور نباشد پایدار نیست، ادامه داد: استاندارد مزاحم تولید داخل نیست بلکه مشاور امین تولید کنندگان است که باید برای پیشبرد اهداف خود به این مقوله تمرکز لازم را داشته باشند.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد ایرانبیان کرد: باید استاندارد را به عنوان مطالبه بخواهیم نه وظیفه و تولیدکننده و وارد کننده از آن استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه استاندارد باید در همه جامعه رسوخ کند خاطرنشان کرد: از دانش آموزان مدرسه‌ای گرفته تا مصرف‌کننده نهایی همگی باید با فرهنگ استاندارد آشنایی پیدا کنند.

در این آئین تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه و ترویج استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی و آموزشی در استان بوشهر با محورهای استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، آموزشی و پژوهشی طرفین و همکاری در فعالیت‌های تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط، برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی، و توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد به امضا رسید.

از دیگر محورهای تفاهم نامه می توان به برگزاری دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های علمی مرتبط، استانداردسازی کیفیت مواد، وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، آموزش استانداردسازی مکان، وسایل و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، توسعه آموزش‌های مهارتی و ارائه پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در امر استانداردهای اجتماعی، ترویجی و نظرسنجی های موردنیاز با توجه به توانمندی جهاددانشگاهی اشاره کرد.

اعتبار این تفاهم‌نامه که به امضای رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، مدیرکل اداره کل استاندارد استان بوشهر و رئیس جهاددانشگاهی واحد بوشهر رسیده است، به مدت دو سال تعیین شده و در پایان مدت اعتبار، برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است.

با صدور گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها (استاندارد ISO/IEC17025) از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، این آزمایشگاه به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر و مرجع ایران که توانایی انجام خدمات در سطح ملّی را دارا می باشد معرفی شده است.

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی هوشمند سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، همچنین تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار بابت تجهیزات مخابراتی (سوئیچ و روتر) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی برای تجهیزات اداری و تجهیزات تصویرپردازی را نیز دارا است.

هم اکنون با توسعه و ارتقای کیفیت فعالیت ها و دریافت مجوزهای لازم، مرکز خدمات پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ارائه مشاوره و خدمات آزمایشگاهی را در استان تهران به سازمان های دولتی، خصوصی و بانکها در زمینه تجهیزات IT از قبیل دوربین مداربسته، سرور، لپ تاپ، NVR ،DVR کامپیوتر و... را ارائه می کند.

با امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، اداره کل استاندارد و جهاد دانشگاهی استان بوشهر که سه شنبه ۳۰ مهرماه در آیین روز جهانی استاندارد انجام شد، توسعه برنامه های این آزمایشگاه در زمینه ارائه خدمات مشاوره و آزمون در سایر استان های کشور نیز مهیا شده است.