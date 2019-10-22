آقای استاندار منتظر انتصاب مدیران بومی بودیم/ خلف وعده کردید

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در استانداری برگزار شد با گلایه از برخی انتصابها اظهارداشت: ۴۵ روز از انتصاب استاندار جدید می گذرد و قرار بود از مدیران بومی استفاده کنید اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه به نوعی به توانمندی مدیران استان بی توجهی و بی احترامی شد.

وی بیان کرد: اگر در رویکرد و روحیه شما تغییری ایجاد شده اعلام کنید تا ما هم بدانیم زیرا به رین روند عادت داریم هر چند استانداران قبلی ادعایی نداشتند که بومی گرایی را در اولویت خواهند گذاشت.

زرآبادی یادآورشد: استانداران قبلی اگر انتصاب محلی نداشتند در عوض نیروهای قزوینی را ضعیف تلقی نکردند اما باید بپذیرید در استان افراد توانمندی داریم که می توانند در کشور مدیریت کنند.

وی با انتقاد از حل نشدن مشکلات مردم هم گفت: امروز در بخش های مختلف اقتصادی، تامین آب شرب شهرستان آبیک، حل بحران کنتورسازی و چند واحد صنعتی همچنان چالش داریم که باید از مدیران غیر بومی پرسید برای گره گشایی از مشکلات مردم چه کرده اند.

روشها را اصلاح کنید

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه مدیران و استاندار باید پاسخگو باشند و رویه های غلط را اصلاح کنند و اگر جوابی نگیرم از تریبون مجلس انتقادهای خود را مطرح خواهم کرد تا به نتیجه برسم.

وی اظهارداشت: نگران حرکات اقتصادی برخی افراد هستم و از دستگاههای نظارتی اعم از اطلاعات، دادستان، بازرسی درخواست می کنم هوشیار باشند و نگذارند مشکلی ایجاد شود و مردم متضرر شوند.

زرآبادی گفت: اجازه نمی دهیم افراد ناتوان در مسئولیت های بزرگ حاضر شوند و به بی اعتمادی مردم دامن بزنند و قرار نیست یک مدیر ضعیف با یک استعفا از بار مسئولیت شانه خالی کند و پاسخگوی عملکرد خود نباشد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه شورای اداری استان از مدیران انتظار داریم که توجه کنند وظیفه اصلی همه ما خدمت به مردم است ولی می پرسیم چرا اعتراض های مردم به مشکلات اقتصادی و معیشتی جواب داده نمی شود در حالی که بسیاری از مسائل نیازی به اعتبار ندارد و با یک مدیریت منطقی حل شدنی است.

زراّبادی از عملکرد دو دستگاه اجرایی در استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی هم انتقاد کرد و اظهارداشت: باید همه تلاش کنیم در مسیر رضایت مندی مردم گام برداریم و اعتماد سازی کنیم.