به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امکان تأمین سوخت کم سولفور کشتیها از داخل کشور فراهم شده است، گفت: تأمین منافع نظام اسلامی و همه ذینفعان به همراه شفافسازی حداکثری، از جمله اهداف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: با تلاش برای شفافسازی، اصلاح ساختارهای اداری و مالی به منظور کنترل هر چه بیشتر هزینهها و افزایش بهرهوری در دستور کار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ ضمن اینکه تأمین منافع نظام جمهوری اسلامی و همه ذینفعان به همراه شفافسازی حداکثری و گزارشگری به موقع اقدامات از جمله اهداف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
مدرس خیابانی با اشاره به قانون الزامی شدن استفاده از سوخت کم سولفور که از دی ماه امسال و به دستور سازمان جهانی دریانوردی (IMO) برای تمام شناورها در جهان اجرایی میشود، تصریح کرد: اجرای این قانون چالش مهمی پیشِ روی ناوگان ملی ایجاد میکرد که در مذاکرات انجام شده با دستگاههای ذیربط و بویژه وزارت نفت، امیدواریم این نوع سوخت در موعد مقرر به دست ما برسد.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره افزود: در این مذاکرات به مسئولان مربوطه گفته شد که هزینۀ سوخت وارداتی و مشکلاتی که تحریم میتواند در این زمینه ایجاد کند بسیار زیاد است، بنابراین باید سوخت ناوگان در داخل تأمین شود.
به گفته مدرس خیابانی، وزارت نفت در زمینه تأمین سوخت از داخل برای ناوگان ملی قولهای عملیاتی داده است تا چالش سوخت کم سولفور مرتفع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش ظرفیت کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ۸۴ هزار TEU در سال قبل به ۱۴۴ هزار TEU در سال جاری گفت: برای بهرهبرداری از این ظرفیت بزرگ، نیازمند حمایتهای دولت هستیم.
نایب رئیس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: اعمال تعرفههای حمایتی از سوی دستگاههای مسئول برای ناوگان ملی میتواند صاحبان کالا را برای استفاده از ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ترغیب و تشویق کند.
وی تأکید کرد: مدیریت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر خود تکلیف میداند که برای تأمین منافع ذینفعان خُرد و کلان از هیچ تلاشی فروگذار نکند.
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