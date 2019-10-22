جمع آوری بیش از ۷۳ هزار تن زباله در مرزها و کشور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به اهم اقدامات نیروهای خدمات شهری در شهر کربلا گفت: با همکاری شهرداری های تهران، رشت، اصفهان و همدان در مجموع هزار و ۴۴ نیروی انسانی، ۵۰ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۸۶ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۸۰ دستگاه مخزن زباله و ۹ اکیپ آتش نشانی از ۱۵ مهرماه در شهر کربلا مستقر شدند. با همکاری نیروها در نهایت حدود ۶۰ هزار تن زباله جمع آوری و به محل های دپو منتقل شد.

وی ادامه داد: در شهر نجف نیز با همکاری شهرداری های تهران، مشهد و کرج هزار و ۵۵ نیروی انسانی، ۳۸ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۴۲۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی، اقدامات مربوط به نظافت و رفت و روب انجام شد. ضمن اینکه در بازه زمانی فعالیت نیروها (۱۵ تا ۲۹ مهرماه) نزدیک به ۶ هزار تن زباله در این شهر جمع آوری شد.

به گفته زنگیشه، با حضور ۱۰۰ نیروی خدمات شهری شهرداری تهران و اعزام دو دستگاه خودروی خدماتی، ۷۰ عدد انواع مخزن زباله و یک اکیپ آتش نشانی، قریب به ۲۰۰ تن زباله در شهر کوفه جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین به خدمات ارائه شده در مسیر نجف تا کربلا پرداخت و تصریح کرد: شهرداری های تهران و قم با اعزام ۱۰۰ نیروی انسانی و ۲ اکیپ کامل آتش نشانی به همراه هزار و ۵۰۰ نیروی داوطلب مردمی که با هماهنگی شهرداری تهران در مسیر نجف تا کربلا حضور داشتند، قریب به ۵ هزار تن زباله را جمع آوری کرد.

زنگیشه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرز مهران گفت: شهرداری های منطقه ۵ تهران، اراک و اردبیل با مجموع ۸۰۰ نفر نیروی انسانی، ۴۶ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۵۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی در مرز مهران حضور داشتند. با حضور این نیروها از ۱۵ تا پایان مهرماه نزدیک به هزار و ۱۵۰ تن زباله در مرز مهران جمع آوری شد.

وی تصریح کرد: همچنین با حضور شهرداری های منطقه ۱۳ شهرداری تهران، کرمانشاه و ارومیه و اعزام در مجموع ۳۱۳ نیروی انسانی، ۴۳ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۳۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۱۰۰ عدد انواع مخزن زباله و ۸ اکیپ آتش نشانی، نزدیک به ۳۵۰ تن زباله در مرز خسروی جمع آوری شد.

به گفته زنگیشه؛ شهرداری های منطقه ۶ شهرداری تهران و شیراز نیز مسئولیت رسیدگی و نظافت مرز شلمچه را برعهده داشتند که با حضور ۶۵۰ نیروی انسانی، ۶۵ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۱۹۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۵۰ عدد انواع مخزن زباله و ۸ اکیپ آتش نشانی، نزدیک به ۶۵۰ تن زباله جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران به حضور شهرداری های منطقه ۴ شهرداری تهران و اهواز در مرز چذابه اشاره کرد و گفت: با حضور ۲۴۰ نیروی انسانی، ۳۳ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۳۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۸۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی، در مجموع قریب به ۳۵۰ تن زباله تا پایان مراسم در مرز چذابه جمع آوری شد.

زنگیشه عنوان کرد: در مجموع ۲ هزار نیروی انسانی، ۱۸۷ دستگاه انواع خودروی خدماتی، هزار و ۵۳۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۹۰ عدد انواع مخزن زباله و ۲۶ اکیپ آتش نشانی در مرزها مستقر شدند. ضمن اینکه در طول حضور نیروهای خدمات شهری در مرزها ۲ هزار و ۵۰۰ تن زباله جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به کلیت خدمات ارائه شده در کشور عراق نیز گفت: با حضور در مجموع دو هزار و ۳۱۰ نیروی خدمات شهری، ۹۷ دستگاه انواع خودروی خدماتی، ۲۱۸ چشمه سرویس بهداشتی، هزار و ۷۰ عدد انواع مخزن زباله و ۱۶ اکیپ آتش نشانی، قریب به ۷۱ هزار تن در کشور عراق زباله جمع آوری شد.

وی در پایان به برپایی ۵۰ باب چادر در شهر نجف برای اسکان زائران پرداخت و تصریح کرد: در مجموع ۵۲ هزار نفر در ایام برپایی چادرها اسکان داده شدند.