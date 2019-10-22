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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۵۵

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران خبر داد

جمع آوری بیش از ۷۳ هزار تن زباله در مرزها و کشور عراق

جمع آوری بیش از ۷۳ هزار تن زباله در مرزها و کشور عراق

خدمات رسانی نیروهای شهرداری تهران به مناسبت مراسم پیاده روی اربعین روز گذشته به اتمام رسید و نیروها امروز ۳۰ مهرماه از عراق به ایران بازخواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به اهم اقدامات نیروهای خدمات شهری در شهر کربلا گفت: با همکاری شهرداری های تهران، رشت، اصفهان و همدان در مجموع هزار و ۴۴ نیروی انسانی، ۵۰ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۸۶ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۸۰ دستگاه مخزن زباله و ۹ اکیپ آتش نشانی از ۱۵ مهرماه در شهر کربلا مستقر شدند. با همکاری نیروها در نهایت حدود ۶۰ هزار تن زباله جمع آوری و به محل های دپو منتقل شد.

وی ادامه داد: در شهر نجف نیز با همکاری شهرداری های تهران، مشهد و کرج هزار و ۵۵ نیروی انسانی، ۳۸ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۴۲۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی، اقدامات مربوط به نظافت و رفت و روب انجام شد. ضمن اینکه در بازه زمانی فعالیت نیروها (۱۵ تا ۲۹ مهرماه) نزدیک به ۶ هزار تن زباله در این شهر جمع آوری شد.

به گفته زنگیشه، با حضور ۱۰۰ نیروی خدمات شهری شهرداری تهران و اعزام دو دستگاه خودروی خدماتی، ۷۰ عدد انواع مخزن زباله و یک اکیپ آتش نشانی، قریب به ۲۰۰ تن زباله در شهر کوفه جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین به خدمات ارائه شده در مسیر نجف تا کربلا پرداخت و تصریح کرد: شهرداری های تهران و قم با اعزام ۱۰۰ نیروی انسانی و ۲ اکیپ کامل آتش نشانی به همراه هزار و ۵۰۰ نیروی داوطلب مردمی که با هماهنگی شهرداری تهران در مسیر نجف تا کربلا حضور داشتند، قریب به ۵ هزار تن زباله را جمع آوری کرد.

زنگیشه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرز مهران گفت: شهرداری های منطقه ۵ تهران، اراک و اردبیل با مجموع ۸۰۰ نفر نیروی انسانی، ۴۶ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۵۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی در مرز مهران حضور داشتند. با حضور این نیروها از ۱۵ تا پایان مهرماه نزدیک به هزار و ۱۵۰ تن زباله در مرز مهران جمع آوری شد.

وی تصریح کرد: همچنین با حضور شهرداری های منطقه ۱۳ شهرداری تهران، کرمانشاه و ارومیه و اعزام در مجموع ۳۱۳ نیروی انسانی، ۴۳ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۳۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۱۰۰ عدد انواع مخزن زباله و ۸ اکیپ آتش نشانی، نزدیک به ۳۵۰ تن زباله در مرز خسروی جمع آوری شد.

به گفته زنگیشه؛ شهرداری های منطقه ۶ شهرداری تهران و شیراز نیز مسئولیت رسیدگی و نظافت مرز شلمچه را برعهده داشتند که با حضور ۶۵۰ نیروی انسانی، ۶۵ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۱۹۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۵۰ عدد انواع مخزن زباله و ۸ اکیپ آتش نشانی، نزدیک به ۶۵۰ تن زباله جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران به حضور شهرداری های منطقه ۴ شهرداری تهران و اهواز در مرز چذابه اشاره کرد و گفت: با حضور ۲۴۰ نیروی انسانی، ۳۳ دستگاه انواع ماشین آلات خدماتی، ۳۸۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۸۰ عدد انواع مخزن زباله و ۵ اکیپ آتش نشانی، در مجموع قریب به ۳۵۰ تن زباله تا پایان مراسم در مرز چذابه جمع آوری شد.

زنگیشه عنوان کرد: در مجموع ۲ هزار نیروی انسانی، ۱۸۷ دستگاه انواع خودروی خدماتی، هزار و ۵۳۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۵۹۰ عدد انواع مخزن زباله و ۲۶ اکیپ آتش نشانی در مرزها مستقر شدند. ضمن اینکه در طول حضور نیروهای خدمات شهری در مرزها ۲ هزار و ۵۰۰ تن زباله جمع آوری شد.

سخنگوی ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به کلیت خدمات ارائه شده در کشور عراق نیز گفت: با حضور در مجموع دو هزار و ۳۱۰ نیروی خدمات شهری، ۹۷ دستگاه انواع خودروی خدماتی، ۲۱۸ چشمه سرویس بهداشتی، هزار و ۷۰ عدد انواع مخزن زباله و ۱۶ اکیپ آتش نشانی، قریب به ۷۱ هزار تن در کشور عراق زباله جمع آوری شد.

وی در پایان به برپایی ۵۰ باب چادر در شهر نجف برای اسکان زائران پرداخت و تصریح کرد: در مجموع ۵۲ هزار نفر در ایام برپایی چادرها اسکان داده شدند.

کد مطلب 4753717

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