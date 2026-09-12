به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌جاری و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی، گفت: در وضعیت حال حاضر کشور و سازمان باید در چارچوب هم‌آفرینی، تصمیم مبتنی بر وضع موجود اتخاذ کنیم؛ در این راستا نوآوری و هم‌آفرینی باید در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تبعات شرایط ناشی از تحریم‌ها و وضعیت جنگی، بر تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان اقتصادی اجتماعی اثرگذار بوده است. در این وضعیت، سرمایه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید، عموماً به سمت بازارهای دیگر برای حفظ سرمایه با تأثیرات تورمی حرکت می‌کنند. این شرایط بر کسب و کارها نیز تأثیرگذار بوده است.

محمدی تأکید کرد: در چنین شرایطی باید به سمت اعطای اعتبار به ذینفع حرکت کنیم و کاهش نقدینگی، کاهش کسری نقدینگی و مولد بودن ویژگی‌های این وضعیت است.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه اوراق گام در سازمان تأمین‌اجتماعی یک تصمیم راهبردی است، تصریح کرد: در این چارچوب، امکان وصول مطالبات تأمین اجتماعی و بازگشت سرمایه به بازار وجود دارد. این در حالی است که در سازمان همچنان باید از راهکارهای جاری برای وصول مطالبات بهره‌مند شویم. در این راستا کارپوشه بیمه را باید برای هر بیمه‌پرداز مورد استفاده قرار دهیم.

محمدی در ادامه با تأکید بر استفاده از روش‌های متنوع برای وصول مطالبات، گفت: در سازمان‌ تأمین اجتماعی از هر مدل نوآوری و هر نوع همکاری با کارفرمایان استقبال می‌کنیم و نوآوری‌هایی که پایلوت موفقی داشته‌اند را در اولویت قرار می‌دهیم.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین رکن در حوزه تأمین اجتماعی، تأمین منافع عمومی در جهت تحقق عدالت است، گفت: خانواده بزرگ تأمین‌اجتماعی با وجود کارشناسان متخصص، دارای سرمایه بزرگی است. حتماً باید در پروژه‌های کلیدی سازمان نوآوری را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: در این شرایط خاص کشور باید به مسئولیت اجتماعی خود در سازمان تأمین‌اجتماعی توجه ویژه داشته باشیم.