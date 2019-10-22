مصاف سیمان لامرد با نوین فولاد یزد به تساوی انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نوین فولاد یزد در هفته اول رقابت‌های فوتبال امید قهرمانی باشگاه‌های کشور شامگاه سه‌شنبه در مقابل تیم سیمان لامرد فارس به نتیجه مساوی یک بر یک دست یافت.

این مسابقه با حضور جمعی از هواداران و خانواده‌ها در ورزشگاه کارگران شهر یزد برگزار شد.

گل تیم نوین فولاد یزد در دقیقه ۳۴ توسط امیرحسین حسینی و گل تساوی تیم فارس در دقیقه ۷۲ از سوی حسن سلطانی به ثمر رسید.

تیم نوین فولاد به عنوان نماینده استان در این پیکارها در گروه چهارم با تیم‌های سیمان لامرد فارس، پرسپولیس شیراز، گل‌گهرسیرجان، برق شیراز و تیپ تکاوران بندرعباس هم‌گروه است.

مسابقات لیگ امید با حضور ٢٨ تیم در پنج گروه به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و تیم نوین فولاد یزد تنها نماینده این استان در مسابقات لیگ دسته اول امیدهای کشور است.