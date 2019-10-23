آموزش و یادگیری زبان، راهی برای شناخت فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه حضور ایران در شصت و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بلگراد، عصر دیروز سهشنبه ۳۰ مهر، نشست صمیمانه دانشجویان زبان فارسی دانشگاه بلگراد با حضور هوشنگ مرادی کرمانی در محل دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه بلگراد برگزار شد. در این نشست بجز مرادی کرمانی، مهدی شیرازی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد، سعید صفری، استاد زبان فارسی دانشگاه بلگراد و حسینعلی سبزه، مسئول غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد نیز حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه که با استقبال پرشور دانشجویان مواجه شد، سعید صفری، استاد زبان فارسی دانشگاه بلگراد توضیح مختصری درباره جایگاه این رشته و علاقه دانشجویان به زبان فارسی بیان داشت. در ادامه یکی از دانشجویان فارسی آموز دانشگاه بلگراد زندگینامه و آثار داستانی مرادی کرمانی را به زبان صربی برای حاضرین در جلسه قرائت کرد.
هوشنگ مرادی کرمانی نیز در این دیدار به کارکرد زبان فارسی و گسترش واژههای محلی اشاره کرد و گفت: اهمیت آموزش زبان از طریق نوشتن و خواندن داستان است و برای شناخت بهتر فرهنگ جوامع، آموختن زبان آن جامعه بسیار مهم است.
وی افزود: زبان فارسی که شما علاقهمند به یادگیری آن هستید از قدمت بالایی برخوردار است و ایرانیان با این زبان از فرهنگ، سیاست و هنر خود بسیار سخن گفتهاند و شعر و داستان خلق کردهاند.
نویسنده قصههای مجید در این برنامه از تجربههای خود برای نوشتن و خلق آثار ماندگار خود با زبان بسیار ساده و شیرین برای دانشجویان سخنرانی کرد. و در ادامه ضمن معرفی کتاب قصههای مجید به زبان فارسی و ترجمه اخیر آن به زبان صربی از مقایسه دو زبان سخن گفت و یکی از بهترین راههای زبانآموزی را مقایسه دو زبان دانست.
در پایان نشست دانشجویان از بیان طنزگونه مرادی کرمانی به وجد آمده بودند و با تشویقهای مکرر این نویسنده جلسه به پایان رسید.
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