قضاوت بانوان قزوینی در بازی های آسیایی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان حسن زاده و مرضیه قفلی کوبل داوری استان از سوی فدراسیون هندبال آسیایی، برای قضاوت در بازی های بانوان جنوب آسیا دعوت شدند.

این رقابت ها از ۱۰ تا ۲۱ آذر به میزبانی نپال برگزار می شود.

تیم بسکتبال شهرداری به مصاف هیئت جهرم می رود

تیم بسکتبال شهرداری قزوین که خود را برای شرکت در رقابت های لیگ برترباشگاه های کشور مهیا می کند، امروز در بازی دوستانه برابر تیم دسته اولی جهرم در سالن بابایی به میدان می رود.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

تیم های فوتبال غفاری و طلایه داران امروز به میدان می روند

در ادامه رقابت های هفته ی هشتم لیگ سه فوتبال بزرگسالان کشور، غفاری تاکستان در بازی خانگی در قزوین برابر استیل البرز آق قلا به میدان می رود.

طلایه داران بویین زهرا دیگر نماینده استان در بازی خارج از خانه برابر شهید اورکی اسلام شهر قرار می گیرد.

بازی های هفته هشتم لیگ سه فوتبال بزرگسالان کشور، ساعت ۱۵ برگزار می شود.

ناکامی تیم فوتبال کاسپین در لیگ دو

در ادامه رقبت های لیگ دو فوتبال باشگاه های کشور و در بازی هفته ششم، تیم کاسپین قزوین بازی خانگی را برابر اترک بجنورد با یک گل شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه سردارآزادگان قزوین برگزار شد.

دو نماینده استان به دور جدید اردوی تیم ملی ژیمناستیک بزرگسالان فراخوانده شدند

محمدرضا خیرخواه و محمد معین صفدری بعنوان مربی و ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مرحله جدید اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان از ۴ تا ۲۸ آبان ماه در شهر خرم آباد برگزار می شود.