عاملان زندگیری پرندگان شکاری در آرادان دستگیر شدند

جواد شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عاملان زندگیری پرندگان شکاری با تلاش ماموران محیط زیست در آرادان دستگیر شدند، ابراز کرد: این افراد همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان شکاری به جستجو و پایش زیستگاه های کویری این شهرستان اقدام و پس از کمین شبانه روزی، دو نفر متخلف را که درون مخفیگاه به انتظار پرندگان کم یاب نشسته بودند دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این افراد به قصد صید و زنده‌گیری پرندگانی چون باز، کومه‌ای در کویر بنا کرده بودند، افزود: در بازرسی از درون مخفیگاه، علاوه بر ادوات زنده گیری، دو قطعه قمری و چهار قطعه بلدرچین که برای طعمه از آنان استفاده می شد، کشف و ضبط گردید.

رئیس حفاظت از محیط زیست آرادان با بیان اینکه پرونده این افراد به دستگاه قضایی ارجاع داده شد، تاکید کرد: طبق قانون زنده گیری، خرید، فروش، نگهداری و قاچاق پرندگان شکاری جرم است و می تواند برای افراد سه سال زندانی و از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بالا جریمه نقدی داشته باشد.

شاه حسینی افزود: این پرندگان شکاری نظیر شاهین، بالابان، بحری و ... بسیار مورد علاقه کشورهای حاشیه خلیج فارس است که برای خریداری آن ها مبالغ بالایی پرداخت می‌کنند.